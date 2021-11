“Só tenho que agradecer aos policiais e a Deus”, diz pai de bebê salvo de engasgo em Mossoró. O caso aconteceu por volta das 21h desta quinta-feira (4), no Planalto 13 de Maio. Higor Lynnik contou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que o filho Miguel Lynnik, de apenas 1 mês 8 dias, se engasgou enquanto dormia. O bebê foi socorrido às pressas para a UPA do Alto de São Manoel, mas antes de chegar ao local, encontraram viaturas da Polícia Militar, onde estava o Sargento Renixon, responsável por realizar as manobras de primeiros socorros que salvaram a vida de Miguel.

Mais um bebê teve a vida salva na cidade de Mossoró, graças a ação rápida e a habilidade em primeiros socorros da Polícia Militar. O pequeno Miguel Lynnik Rodrigues Silva, de 1 mês e 8 dias de vida, estava engasgado e foi socorrido, ainda a caminho da UPA, pelo Sargento Renixon.

O caso aconteceu por volta das 21h desta quinta-feira (4), no Planalto 13 de Maio. A reportagem do MOSSORÓ HOJE conversou com o pai do bebê, Higor Lynnik Rodrigues da Silveira, que contou como tudo aconteceu.

Segundo ele, o filho dormia há cerca de 3 horas, na própria residência, localizada no Alto de São Manoel. Em determinado momento, ele escutou Miguel chorando e tentando tossir.

"Quando eu vi, ele tava com a boquinha aberta, sem conseguir respirar e respirando muito pouco pelo nariz. Só que começou a sair leite pelo nariz e ele ficou agoniado”, explica.

Higor conta que ainda tentou realizar o procedimento de desengasgo em casa, mas não teve sucesso. Com a ajuda de um vizinho, eles seguiram imediatamente em direção à Unidade de Pronto Atendimento do Alto de São Manoel.

No caminho, Higor diz que encontraram viaturas da Polícia Militar, nas proximidades do Posto Planalto, e pediram ajuda. Segundo ele, o Sargento Renixon iniciou imediatamente os procedimentos para tentar desengasgar o menino, mas também não teve sucesso de imediato.

O pai diz que o sargento não desistiu e seguiu com eles em direção à UPA, ainda tentando desengasgar Miguel. Antes de chegar ao local, o PM finalmente conseguiu fazer com que o bebê voltasse a respirar.

“Quando ele chegou à UPA do Alto de São Manoel ele já estava desengasgado, o médico já colocou ele em observação e graças a Deus ele tá bem", diz Miguel.

“Só tenho a agradecer aos policiais, ao sargento que prestou serviço pra gente e agradecer, primeiramente, a Deus. Meu vizinhos também, que ajudaram a gente. Justamente ontem, a gente tinha colocado o carro na oficina, a gente tava sem carro em casa e graças a Deus o meu vizinho prestou esse socorro a gente”, concluiu.

O Sargento Renixon conversou nesta manhã de sexta (5) com repórter Pádua Júnior, da Difusora, e contou como realizou as manobras que ajudaram a salvar a vida de Miguel.









OUTRO CASOS

Este é o terceiro caso de bebê salvo de engasgo por policiais militares, somente neste ano de 2021, em Mossoró.

No dia 7 de junho, uma menina de apenas 2 meses de vida foi salva por um soldado da PM. Keferson de Oliveira Alencar, pai de Ayla Sophia Fernandes de Alencar, contou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que a filha se engasgou, por volta do meio dia e, também a caminho a UPA, a família encontrou a viatura onde estava o Soldado Jorge Brendon Paiva, responsável pelo salvamento.

Bebê de 2 meses que estava engasgada é salva por soldado da PM, em Mossoró





Em fevereiro, o recém nascido Heitor Cauã, de apenas 23 dias de vida, também foi salvo graças a ação rápida de Policiais Militares do Departamento de Polícia Rodoviária Estadual (DPRE), da cidade de Mossoró.

O menino se engasgou, provavelmente, com restos de secreções ainda decorrentes do parto.

Na época, a viatura em que estavam os Sargento Silvestre, Madson e Walney, foi abordada pela família de Heitor e os PMs realizaram o salvamento.

Recém nascido engasgado é salvo por policiais do DPRE de Mossoró





CASO RECENTE

Em Natal, neste feriado de 2 de novembro, também aconteceu um caso semelhante. Um bebê de 11 meses de vida foi salvo por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-101

A criança foi salva graças a ação dos policiais que já possuíam experiência em atendimento similar, posicionaram o bebê e realizaram a manobra técnica utilizada em casos de emergência por asfixia.

A mãe Luzia Rocha, contou ao MOSSORÓ HOJE que voltava do hospital com o pequeno Josué Levi, pois ele havia apresentado sintomas de febre e dor de garganta. Na volta, o menino engasgou com o leite da amamentação.

“Eu vi meu filho morto nos meus braços”, diz mãe da criança salva por agentes da PRF