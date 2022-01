O fracasso de Ricardo Quaresma na Inter

Começou a sua carreira no Sporting, onde marcou grandes golos e técnica. É por isso que aos 20 anos de idade o jogador recebeu um convite para ir ao Barcelona. Pode fazer apostas esportivas no site empresas 1xBet e para os jogos que envolvem este clube. É de notar que nessa altura o próprio Barcelona passou por maus momentos, e os portugueses não estavam moralmente preparados para tal responsabilidade.

Ricardo Quaresma é um dos principais talentos da sua geração, mas não tem sido capaz de realizar todo o seu potencial. A sua carreira na Inter foi particularmente decepcionante.

Depois passou 4 excelentes temporadas no Porto. Além disso, o Quaresma jogou muito bem na seleção nacional do seu país. Como resultado, em 2008, a Inter não poupou 25 milhões de euros para este intérprete.

O Quaresma começou muito bem. Marcou no seu primeiro jogo para a sua nova equipe. No entanto, como os acontecimentos posteriores mostraram, esse gol foi o único para ele no futebol Nerrazurri. O jogador não deu o seu melhor, cometeu erros, foi preguiçoso nos treinos.

Como resultado, aborreceu até José Mourinho, que insistiu pessoalmente em adquiri-lo. Já no Inverno de 2009, menos de seis meses após a sua transferência, Quaresma partiu emprestado ao Chelsea. É de notar que como membro do jogador de futebol "azul" também falhou, tendo gasto para a equipa apenas 4 jogos e, claro, não notou uma ação eficaz.

Razões para o fracasso de Quaresma na Itália

Em geral, as razões para o fracasso dos portugueses na Série A são realmente muitas. Assim, os principais fatores de fracasso podem ser chamados:

1. O estilo rígido do campeonato italiano, no qual Quaresma simplesmente não foi autorizado a demonstrar todo o arsenal de técnicas técnicas que possui.

2. Problemas psicológicos do jogador, que nos primeiros fracassos desistiu imediatamente de si próprio e nem sequer tentou tentar.

3. A alta competição no Inter. Nessa altura, havia muitas estrelas no meio-campo da equipe: de Goran Pandev a Hernán Crespo. Em tal empresa era difícil contar com um lugar na linha de partida.

Quaresma regressou a Inter, passou a temporada 2009-10 com ele, na qual o Nerazzurri levou o agudos. Mas não houve crédito para os portugueses. Depois disso, ele mudou-se para Besiktas, onde passou várias grandes temporadas.