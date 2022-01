Vacinação contra a Covid-19 no RN completa um ano com 2,6 milhões de pessoas imunizadas

Era fim da manhã do dia 19 de janeiro de 2021, quando Maria das Graças Pereira de Oliveira recebeu em seu braço a primeira dose da tão aguardada proteção.

A técnica de enfermagem de 57 anos, servidora do Hospital Giselda Trigueiro, foi a primeira moradora do Rio Grande do Norte a tomar uma vacina contra a covid-19, em uma solenidade organizada pelo Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap).

Desde então, a campanha de imunização no RN, apesar das dificuldades na disponibilidade de vacinas em todo o país, segue avançando com o esforço coordenado pela Sesap em parceria com os municípios e outros entes.

Mais de 2,6 milhões de pessoas com mais de 12 anos - que vivem no estado já foram alcançadas com ao menos uma dose de vacina.

São 5,7 milhões de doses aplicadas com registro no RN+ Vacina – sistema de informação desenvolvido em parceria com o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN) e lançado pela Sesap durante este período. Entre os adultos, mais de 83% tomaram as duas doses e outros 26% receberam a aplicação de reforço.

"O Governo do Estado, a Sesap e a Sesed (Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social) seguem fazendo todo o esforço para que seja possível alcançar a maior quantidade de pessoas possível com a vacina contra a covid-19. Esse é um compromisso que assumimos há um ano. É uma luta árdua, como se sabe há muita gente trabalhando contra, mas a defesa da vida é algo que não vamos jamais abrir mão. As vacinas são seguras e salvam vidas, esse um ano de campanha comprova isso", disse a governadora Fátima Bezerra.

Ao longo desse ano, a cada carregamento recebido Sesap e Sesed montaram um esquema de logística para agilizar a entrega, abastecendo cada sala de vacinação do RN dentro de 24h após o desembarque das doses em solo potiguar. Em algumas operações, chegou-se a utilizar ainda o helicóptero Potiguar I.