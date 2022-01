Alunos novatos ainda podem ser matriculados nas UEIs de Mossoró até domingo (23)

A rede municipal de ensino de Mossoró encerra neste domingo (23) a última etapa do calendário de matrículas 100% on-line para o ano letivo de 2022.

Os pais ou responsáveis pelos alunos novatos devem acessar a plataforma “Mossoró Digital” até as 23h59 para garantir a solicitação da vaga. A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que quase 90% das vagas já foram preenchidas até o momento.

A rede ainda disponibiliza, conforme consulta feita às 15h30 desta sexta-feira (21), aproximadamente 3.060 vagas, em todas as etapas de ensino, com exceção do berçário, ou seja, os pais ou responsáveis ainda podem matricular seus filhos em escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs) em turmas do maternal, infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“A rede municipal abriu a nova etapa do calendário de matrículas com vagas disponíveis para novos alunos em todas as etapas de ensino. Quase 90% das vagas já foram preenchidas, mas ainda há oferta em escolas e UEIs da rede. Essas informações constam no sistema de matrículas”, explica a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar, acrescentando que a rede ampliou a oferta de vagas este ano: “São mais de mil novas vagas disponibilizadas”, pontuou.

Entre as unidades que ampliaram a oferta de vagas está a Escola Maurício Fernandes da Silva (antigo Colégio Evangélico), que agora está instalada em um novo endereço, na avenida Dix-neuf Rosado, região central da cidade. Na escola, que pode receber até 722 alunos, foram criadas novas turmas, totalizando 130 vagas a mais em relação ao ano letivo de 2021. A unidade ainda possui vagas disponíveis. Para educação infantil, a rede disponibilizou, por exemplo, novas vagas na UEI do conjunto Nova Mossoró, recém-criada, e UEI Zezinha Gurgel, entre outras unidades.

Ao solicitar a vaga no sistema, é importante que o pai ou responsável fique atento à escolha da etapa de ensino conforme a idade do aluno. Essa informação consta na portaria que instituiu o calendário de matrículas, amplamente divulgada pelo Município desde a sua publicação no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), em 15 de dezembro de 2021. (veja quadro abaixo).

Como fazer a matrícula

O passo a passo da matrícula é simples: inicialmente, o pai ou responsável deve acessar o site da Prefeitura de Mossoró (www.mossoro.rn.gov.br). Na aba “Mossoró Digital”, é só clicar em “Educação”. Na sequência, clica-se em “SIGEduc”, quando o usuário será redirecionado para o sistema de matrículas. Em smartphones, é preciso configurar a página para versão “computador”. Aberto o sistema, a etapa subsequente é clicar na aba “Novos Estudantes – Realizar Nova Solicitação de Vaga”.

A primeira informação solicitada é o número do CPF do aluno. Caso o aluno não tenha CPF, é só clicar em “Continuar”. Na sequência, deve-se informar o nome do município (Mossoró) e as respectivas etapas de ensino (série ou turma que o estudante vai cursar). De acordo com a etapa de ensino informada, o sistema apresentará a escola com a oferta de vaga disponível. No próximo passo, são preenchidos o turno, dados pessoais e dados residenciais. Quando finalizado o preenchimento das informações pessoais, basta confirmar a operação.

Para efetivação da matrícula, é necessária a apresentação, em até três dias úteis após a solicitação da vaga, da documentação prevista na portaria (confira AQUI). A apresentação dos documentos deverá ser realizada na unidade de ensino para qual foi solicitada a matrícula. No caso da Escola Maurício Fernandes, excepcionalmente a entrega acontece na Escola de Artes.

Considerando todas as etapas do calendário de matrículas, iniciado no dia 22 de dezembro de 2021, a rede municipal de ensino de Mossoró está ofertando, no total, mais de 23 mil vagas para o ano letivo de 2022.