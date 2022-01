Mais 1,8 milhão de doses pediátricas contra a Covid-19 da Pfizer chegam ao Brasil

Mais 1,8 milhão de doses pediátricas contra a Covid-19 da Pfizer, voltadas para o público de 5 a 11 anos, desembarcaram no Brasil nesta segunda-feira (24).

Com a entrega antecipada pelo Ministério da Saúde junto à farmacêutica, já são mais de 4,3 milhões de vacinas do tipo disponíveis no país.

As doses chegaram no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP) e começarão a ser distribuídas aos estados e ao Distrito Federal após passarem pelo controle de qualidade.

A estimativa é que cerca de 100 mil crianças dessa faixa etária já tenham sido vacinadas com a primeira dose da vacina, segundo dados informados pelos estados e municípios.

Para a imunização das crianças de 5 a 11 anos é necessária a autorização dos pais. No caso da presença dos responsáveis no ato da vacinação, haverá dispensa do termo por escrito. A orientação da Pasta é que os pais ou responsáveis por suas crianças procurem a recomendação prévia de um médico antes da imunização.