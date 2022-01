Governo do RN investe cerca de R$ 10 milhões na distribuição de sementes a agricultores . Para a safra 2022, o Programa de Sementes vai distribuir 722 toneladas de sementes de milho, feijão e sorgo em 162 municípios e beneficiar 55.592 agricultores familiares cadastrados no sistema CERES da Emater. De acordo com o secretário da Sape, Guilherme Saldanha, neste ano o investimento será de R$ 9,8 milhões na distribuição das sementes, R$ 3,5 milhões a mais do que o aplicado em 2021 (R$ 6,3 milhões). Isso representa um aumento de 55% sobre o ano passado.

FOTO: ROBSON ARAÚJO