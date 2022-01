DETRAN/RN orienta sobre prazos restabelecidos para serviços do órgão

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou resolução restabelecendo novos prazos para serviços do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (DetranRN). A resolução número 862/2021 define prazos de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, multas de trânsito, transferência de propriedade de veículos, dentre outros serviços.

A resolução aplica-se a condutores e veículos no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte e a infrações registradas por órgãos de trânsito do RN. “Com o retorno dos atendimentos, o cidadão precisa agendar e atualizar sua situação o quanto antes para evitar problemas com a documentação e consequentemente transtornos”, explica o Chefe de Gabinete do Detran, Osmar Paiva.



Para fins de fiscalização, ficam restabelecidos os seguintes prazos: Para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação de transferência de propriedade de veículo adquirido a partir de 2 de agosto de 2021; Para registro e licenciamento de veículos novos adquiridos a partir de 2 de agosto de 2021; Para carteira Nacional de Habilitação que vence a partir de janeiro de 2022, assim como Permissão para dirigir (PPD), Autorização para conduzir ciclomotor (ACC) e certificados de cursos especializados.



Para as notificações de autuação, notificações de penalidade e notificações nos processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, expedidas antes da publicação da resolução 862, o prazo era até 31 de agosto de 2021.

Os processos de 1ª CNH também estão restabelecidos com validade de 12 meses para os cidadãos que abriram o processo a partir de 2 de janeiro de 2022, para os casos abertos anteriormente o processo é válido até o final de 2022.

Para o restabelecimento dos prazos para renovação das CNH e das ACC vencidas entre 1º de fevereiro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, deverá ser observado o cronograma.



CRONOGRAMA PARA RENOVAÇÃO DAS CNH E ACC VENCIDAS EM 2020

CRONOGRAMA PARA RENOVAÇÃO DAS CNH E ACC VENCIDAS EM 2021

Data de vencimento - Período de renovação

Janeiro de 2021 - até 31 de janeiro de 2022

Fevereiro de 2021 - até 28 de fevereiro 2022

Março de 2021 - até 31 de março 2022

Abril de 2021 - até 30 de abril 2022

Maio de 2021 - até 31 de maio 2022

Junho de 2021 - até 30 de junho 2022

Julho de 2021 - até 31 de julho 2022

Agosto de 2021 - até 31 de agosto 2022

Setembro de 2021 - até 30 de setembro 2022

Dezembro 2021- até 31 de dezembro 2022