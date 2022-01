Estrada do Santuário do Lima e RN-078 serão recuperadas; investimento é de R$ 3,3 milhões

O acesso a um dos principais pontos de visitação religiosa, o Santuário Nossa Senhora dos Impossíveis, na Serra do Lima, em Patu, e o trecho da RN-078 - rodovia estadual que liga o município à Catolé do Rocha, na Paraíba – vão receber obras de recuperação.

As ordens de serviço foram assinadas pela governadora Fátima Bezerra na tarde desta quarta (26) durante ato na Governadoria, Centro Administrativo do Estado, em Natal.

Os serviços representam um investimento superior a R$ 3,3 milhões na melhoria da infraestrutura e interiorização do turismo.

“Compromisso assumido, compromisso cumprido. Esta foi uma reivindicação acatada pelo Governo do Estado em outubro de 2021. Vamos fazer o acesso à Serra do Lima, assim como a recuperação de um trecho da RN-078, que liga Patu à Catolé. Isso significa respeito pelo povo de Patu e da região Oeste. Esse investimento contribui com melhor infraestrutura para o desenvolvimento regional”, afirmou a governadora Fátima Bezerra ao reconhecer o papel que também teve a luta do deputado estadual Bernardo Amorim.

“Obras importantes para nossa cidade e para o turismo religioso e de aventura. Há muito tempo clamávamos por isso e, com a força de vontade da governadora e do seu governo, a gente está conseguindo hoje”, ressaltou o prefeito de Patu, Rivelino Câmara.

A Serra do Lima tem extensão de oito quilômetros e altitude que varia entre 400 e 600 metros acima do nível do mar. Na serra está localizado o Santuário Nossa Senhora dos Impossíveis, conhecido como Santuário do Lima, que recebe em média cem mil visitantes por ano. A estrada de acesso precisa de conservação em 2,6 quilômetros.

O valor estimado da obra é de R$ 1,8 milhão e a previsão de conclusão é para março de 2022. O santuário detém o título honorífico de 13ª Basílica do Brasil e é considerado por voto popular uma das sete maravilhas do Rio Grande do Norte.

“Quero agradecer esse investimento em nome dos devotos do Santuário Nossa Senhora dos Impossíveis, agradecer à governadora, ao vice-governador e a todos os demais que estão empenhados com o desenvolvimento da cidade e da região, através do turismo religioso”, agradeceu o pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Dores e reitor do Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, padre Luiz Telmo.

Já na RN-078, são 9,6 quilômetros até a divisa com a Paraíba. Com investimento de R$ 1,5 milhão, a recuperação será feita em um trecho de 3,6 quilômetros, já bastante deteriorado, que não comporta mais a operação tapa-buracos, segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN).

O serviço da malha viária na RN-078 integra um plano de restauração de 29 trechos de rodovias estaduais, em todos as regiões do Estado, com investimento de R$ 50 milhões, que serão executados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN), com supervisão da Secretaria de Estado da Infraestrutura do Rio Grande do Norte.

Também participaram da solenidade de assinatura da ordem de serviço: o vice-governador, Antenor Roberto; o secretário-chefe do Gabinete Civil, Raimundo Alves; o secretário estadual de Infraestrutura, Gustavo Coelho; o diretor-geral do DER, Manoel Marques; e o representante da CLC Construtora, responsável pela obra de acesso ao Santuário, Assis Fonseca.