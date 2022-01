Governo do RN suspende promoção e patrocínio de eventos que gerem aglomeração. A determinação se deu em virtude da atual circunstância sanitária do Estado, que no momento apresenta 80% dos leitos de UTI-Covid ocupados. No início da semana, o Ministério Público e a Defensoria Pública do RN entraram com pedido na justiça para que determinasse ao Governo do Estado a proibição de grandes eventos de massa. A medida será cumprida conforme Ofício Circular n° 5/2022 do Gabinete Civil.

Por meio de nota, o Governo do Rio Grande do Norte informou, nesta quinta-feira (26), que todos os órgãos da administração pública estão proibidos de promover e/ou patrocinar qualquer tipo de evento que gere aglomeração.

A medida se deve em virtude do avanço da variante ômicron do coronavírus e da atual circunstância sanitária que vive o Estado, com 80% dos leitos de UTI-Covid ocupados.

No início da semana, o Ministério Público e a Defensoria Pública do RN entraram com pedido na justiça para que determinasse ao Governo do Estado a proibição de grandes eventos de massa. A medida será cumprida conforme Ofício Circular n° 5/2022 do Gabinete Civil.

A nota afirma, ainda, que o apoio aos eventos preestabelecidos está suspenso, mas que segue em diálogo com os organizadores, para garantir o aporte em momento mais oportuno.



Veja a circular AQUI e a nota da íntegra abaixo:





NOTA

Mediante orientação do Gabinete Civil do Estado, via Ofício Circular n° 5/2022 - GAC, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e todos os seus órgãos estão proibidos de promover e/ou patrocinar qualquer tipo de evento que gere aglomeração.

A determinação se deu em virtude da atual circunstância sanitária do Estado, que no momento apresenta 80% dos leitos de UTI-Covid ocupados.

Com isso, comunicamos que o apoio a todos os eventos previamente estabelecidos está suspenso. O Governo do RN permanece em diálogo com os idealizadores de cada ação e segue disponível para apoiar atividades desse porte em um momento no qual possamos garantir segurança sanitária ao povo do Rio Grande do Norte.