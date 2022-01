“Quero defender as crianças”, diz aluna com deficiência visual aprovada no IFRN. Aluna da Escola Municipal Senador Duarte Filho, onde concluiu em 2021 o Ensino Fundamental, Glória Maria de Melo, de 15 anos, foi aprovada no exame de seleção para o curso técnico de Informática na modalidade integrada ao Ensino Médio. É mais um passo na busca pela realização de um sonho ainda maior: a graduação em Direito.

Superando barreiras, a estudante Glória Maria de Melo, de 15 anos, deficiente visual, obteve uma conquista expressiva.

Aluna da Escola Municipal Senador Duarte Filho, onde concluiu em 2021 o Ensino Fundamental, a jovem foi aprovada no exame de seleção para o curso técnico de Informática na modalidade integrada ao Ensino Médio do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). É mais um passo na busca pela realização de um sonho ainda maior: a graduação em Direito.

Dedicada, Glória Maria se preparou para a seleção do IFRN em um cenário desafiador. Para além da deficiência visual, a realidade imposta pela pandemia do novo coronavírus e a consequente manutenção do ensino remoto não intimidou a jovem.

Pelo contrário. Glória fez questão de acompanhar todas as aulas virtuais. A aluna, que integrou a rede municipal de ensino de Mossoró desde a Educação Infantil, sendo acompanhada também pelo Centro de Apoio ao Deficiente Visual (CADV), é reconhecida como uma estudante participativa e questionadora.

“Eu queria agradecer aos professores por terem me ajudado, confiado em mim, acreditado que eu ia conseguir. Estou muito feliz. É um prazer vestir essa farda da Escola Duarte Filho. Eu vou ser muito bem recebida lá (no IFRN)”, afirma Glória, que conta ainda não ter ficado nervosa no dia da seleção, aplicada no final do ano passado.

A jovem destaca que o seu sonho é cursar Direito. Ela explica o porquê: “Quero defender as crianças”, diz, acrescentando que vai sim alcançar os seus objetivos: “É só querer”.

Glória sempre contou com o apoio incondicional da mãe, Maria da Conceição, que está orgulhosa do resultado obtido pela filha.

“Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Para mim é um orgulho, um orgulho de mãe. Quero agradecer à Escola Senador Duarte Filho, aos professores, que sempre deram força a ela, acreditaram que ela ia conseguir, e ela conseguiu, agradeço a todos. Sempre vou estar ao lado dela, em todas as horas que ela precisar de mim”, assegura a mãe, lembrando ainda que a filha já lançou um livro, intitulado “A princesa Glória no Planeta dos Animais".

O apoio da rede municipal também fez a diferença na trajetória de Glória Maria. Na Escola Duarte Filho, ela foi acompanhada, entre outros profissionais, pela professora Josselene Marques, hoje aposentada.

“Eu fiquei muito feliz com a aprovação de Glória. Não é uma conquista fácil, devido às limitações, mas ela conseguiu superar as dificuldades e ser aprovada. É uma vitória e fico muito orgulhosa”, comentou a docente.

Alexandre Andrade, hoje coordenador do Ensino Fundamental Anos Finais na Secretaria Municipal de Educação, também foi professor de Glória.

“A aprovação dos nossos alunos no IFRN comprova que o trabalho que estamos desenvolvendo é um trabalho exitoso. Glória é uma aluna exemplo e mostra para a sociedade que uma pessoa com deficiência também consegue resultados expressivos na sua vida escolar”, pontua.

“Glória foi minha aluna e me lembro que era uma estudante extremamente participativa, questionadora, fazendo com que nos empolgássemos em ministrar aulas para ela. Essa é uma realidade que os alunos com deficiências na rede municipal nos apresentam, o desejo de aprender, e nós, enquanto instituição, Secretaria de Educação, enquanto escola, estamos conseguindo dar respostas a essas demandas”, afirma Alexandre Andrade.

Para a secretária municipal de Educação de Mossoró, professora Hubeônia Alencar, o exemplo de superação da estudante Glória Maria deve ser enaltecido.

“A história de Glória, repleta de superação, de conquistas, nos mostra que o caminho da educação é o caminho da vitória. É isso que entendemos. É nisso que acreditamos. É para isso que trabalhamos, incansavelmente, para transformar vidas por meio do ensino, do aprendizado, da educação. Parabéns, Glória”, finaliza.