Governo quita folha de dezembro de 2018 de servidores que ganham até R$ 3,5 mil

A conclusão dos débitos deixados pela gestão anterior acontece neste sábado (29), com o dispositivo para 53 mil servidores ativos e inativos com vencimentos até R$ 3.500,00 líquido. A dívida das folhas não pagas era de quase R$ 1 bilhão. Dos 85 mil servidores que tinham salários atrasados, o Governo do Estado vai concluir amanhã o pagamento de 53 mil. No final de março será concluído o pagamento de outros 22,5 mil e o restante receberá o pagamento no final de maio. Com o pagamento deste sábado ficará faltando quitar, aproximadamente, R$ 200 milhões.