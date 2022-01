Prefeitura de Grossos conclui obra de reestruturação do calçamento do Córrego

A Prefeitura de Grossos concluiu a reestruturação da estrada que dá acesso a comunidade de Córrego, zona rural da cidade. A correção de problemas na estrada contemplou trechos críticos que necessitavam de reparos.

Os serviços foram realizados na principal via de acesso a comunidade para conserto de irregularidades no calçamento, como buracos, desníveis, desgastes e outros problemas ocasionados pela passagem de veículos e ação do tempo.

A reestruturação das vias inclui também as comunidades de Valença e Barra. O valor total investido na obra é de R$ 475.010,80. Na Valença, as obras já começaram essa semana.

Ao assumir a gestão municipal, a prefeita Cinthia Sonale encontrou todas as estradas de acesso as comunidades rurais em situação crítica, devido ao descaso de anos sem a manutenção necessária por parte de gestões anteriores.

“A recuperação dessas vias era uma reivindicação antiga dos moradores que estamos atendendo. A estrada recuperada representa mais benefícios para as comunidades, mais segurança aos condutores de veículos e aos pedestres mais acessibilidade. Além disso, o conserto do calçamento que estava danificado proporciona mais segurança para o trânsito e para os que fazem uso da via pública”, declarou Cinthia.

As obras de recuperação das estradas ainda irão contemplar a comunidade de Areias Alvas. De acordo com a gestora, uma nova licitação será realizada ainda este ano para a reestruturação da via de acesso a comunidade.

“Os moradores de Areias Alvas também serão beneficiados com os serviços de recuperação da estrada, nós vamos melhorar o acesso a comunidade tanto para quem mora lá, quanto para os turistas que poderão ter uma estrada de qualidade para conhecer o segundo maior cajueiro do mundo localizado na comunidade”, finaliza.