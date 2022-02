Início das aulas na rede estadual de ensino é adiado para o próximo dia 14 de fevereiro

O Governo do Estado adiou em uma semana e o retorno das aulas presenciais na rede estadual de ensino assim como a semana pedagógica 2022. O planejamento inicial era de começar o novo ano letivo no próximo dia 7 de fevereiro. O início agora está previsto para o dia 14 de fevereiro.

O anuncio foi feito pela Secretaria de Estado da Educação, da Cultura do Esporte e do Lazer do RN (SEEC-RN) por meio de comunicado no começo da tarde desta segunda-feira (31). O principal motivo segundo a SEEC é o número de professores e funcionários da rede estadual doentes com síndromes gripais ou covid-19. Segundo o levantamento feito pela Secretaria, são 2.737 profissionais nas escolas da rede estadual afastados.

“A decisão justifica-se em virtude do número de casos de adoecimentos dos servidores do Órgão Central, das Diretorias Regionais de Educação e Cultura e de Alimentação Escolar (DIREC e DRAE) e das escolas. Conforme levantamento realizado estão afastados do serviço, atualmente, 131 servidores nas DIRECs, 19 servidores nas DRAEs e 2.737 servidores nas escolas das diversas circunscrições regionais, com quadros de síndrome gripal ou de Covid-19”, disse a SEEC, no comunicado.

Ainda sobre o adiamento, a Secretaria afirma que reordenará o calendário letivo 2022, em nova portaria que será publicada a próxima semana, definindo que a Jornada Pedagógica acontecerá no período de 07 a 11 de fevereiro de 2022 e o ano letivo terá início em 14 de fevereiro de 2022.

A intenção da SEEC é que as aulas iniciem em formato 100% presencial no Estado. Para o ano letivo de 2022 foram ofertadas 229 mil vagas nas escolas. As matrículas na rede se encerram nesta segunda-feira (31) para alunos ingressantes. As matriculas são feitas pelo Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEduc).