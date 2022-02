RN criou 32,2 mil novas vagas de emprego com carteira assinada em 2021

O Rio Grande do Norte encerrou o ano de 2021 com um saldo positivo de 32.204 novas vagas de trabalho formal, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia.



Esse número representa a diferença entre o número de contratações (190.640) e de demissões (158.436) no período.



Na comparação com 2020, o resultado foi muito melhor já que no ano passado o estado concluiu o período de 12 meses com perda de quase 3,2 mil vagas, em função das medidas de fechamento temporário do comércio por causa da pandemia da Covid-19.



Apesar do saldo positivo ao longo do ano, o mês de dezembro teve saldo negativo de 967 vagas formais de trabalho. Foram 12.694 contratações contra 13.661 demissões no período.



Normalmente o resultado é negativo no último mês de cada ano por conta do fim de contratos temporários.



Todos os setores econômicos registraram saldo positivos ao longo do ano, mas os de serviços (14.807) e comércio (7.965 ) se destacaram no estado pela maior geração de vagas.