Prefeitura de Grossos inicia reestruturação do calçamento da Valença

O calçamento da Valença encontra-se em péssimo estado de conservação. A falta de manutenção ao longo do tempo formou verdadeiras crateras, obrigando os motoristas a fazer manobras arriscadas para evitar os buracos. A reestruturação do calçamento é uma obra aguardada há tempos pelos moradores da comunidade, que será efetivada na gestão da prefeita Cinthia Sonale. “Assumimos o compromisso com a zona rural de Grossos e vamos recuperar os acessos às comunidades. Já finalizamos no Córrego e começamos na Valença. Esse serviço vai se estender até a comunidade de Barra e nosso objetivo é melhorar a acessibilidade dos moradores e dos visitantes a zona rural do nosso município”, declarou Cinthia.