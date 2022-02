Vereador denuncia atendimento de saúde precário no município de Baraúna-RN

O vereador Edilson do Vale Gás flagrou fila de moradores da comunidade de Primavera durante à noite desta segunda-feira, 31, aguardando o dia amanhecer para pegar uma ficha para ser atendimento pelo médico, que segundo ele, fica pouco tempo na comunidade. Em contato com ao MH, o Secretário de Saúde disse que o problema já foi resolvido. Por sua vez, o vereador disse que vai buscar mais informações e se encontrar irregularidades vai comunicar ao Ministério Público para o caso ser levado a Justiça.

O vereador Edilson Lucena (Edilson do Vale Gás, do PSC) denuncia irregularidade no atendimento médico nos postos de saúde nas comunidades do município de Baraúna-RN, que tem cerca de 30 mil habitantes e está distante cerca de 36 km da área urbana de Mossoró-RN.

Segundo vereador, que é da comunidade de Primavera, o médico atende 25 fichas e vai embora. Ele entende que o profissional deve permanecer no posto atendendo os moradores por 6 horas por dia ou 40 horas por semana. “É o certo”, destaca o vereador.

O vereador relata, em tom de tristeza, que o quadro era pior. Esta semana ele gravou um vídeo mostrando a fila de barauneses à noite para pegar uma ficha para ser atendido no dia seguinte. “O mesmo cenário ocorre também em outros postos de saúde”, diz.





Em resposta, o Secretário de Saúde de Baraúna, Salvador Viana, escreveu: “Ontem mesmo eu enquanto secretário de saúde fui até o local, para ouvir a comunidade e pedi que fossem dormir pois o médico iria atender a todos, como está sendo feito neste exato momento”

“O vereador tem meu contato poderia ter falado comigo, mas optou por esta via, enquanto uma moradora da comunidade que também tem meu número me comunicou e fui lá resolver com todos”, diz o secretário de Saúde Salvador Viana.

O secretário acrescenta: “O problema foi resolvido, não pelo vídeo do vereador que estou tendo ciência agora, mas sim por uma moradora, realmente interessada em resolver o problema e não fazer marketing, com as necessidades públicas”.

Entretanto, o vereador disse que o problema é mais grave do que este detalhe que ele reconhece que já foi resolvido. Assegura que os médicos não estão dando o expediente que deveria nos postos de saúde e vai requerer informações da secretaria de saúde.

O vereador Edilson do Vale Gás disse que vai do licitar do secretário, através de ofício, em caráter de urgência, os nomes de todos os médicos do Programa de Saúde da Família (PSF) e onde estão lotados e seus horários de atendimento.

Assegurou que vai solicitar da Secretaria de Administração do município, igualmente em caráter de urgência, as folhas de pagamento destes profissionais e livro de ponto. O que eu encontrar de irregularidade vou informar ao Ministério Público”, assegura.

O vereador Edilson do Vale Gás disse que esta é a missão primordial do vereador, ou seja, fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e procurar, com as ferramentas que estão ao seu alcance, levar ao conhecimento da sociedade o que está acontecendo.