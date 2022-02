RN+ Vacina: mais de 6 milhões de doses contra a Covid-19 já foram aplicadas no estado. A soma envolve as D1, D2 e doses de reforço operadas pelas gestões municipais, a partir das remessas feitas pela Sesap, em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed). Essa quantidade de vacinas proporcionou, até agora, que o RN chegasse, com a primeira dose, a pouco mais de 86% do público-alvo da vacinação, a 77% com a segunda dose e 26% com o reforço vacinal. Entre os adultos a cobertura vai, respectivamente, a 91%, 85% e 31%.

FOTO: REPRODUÇÃO/PMM