Doses da Pfizer estão em falta no RN; Reforço pode ser aplicado com Astrazeneca

A Sesap informa que diante da falta de envio de novas doses do imunizante Pfizer para adultos, a dose de reforço será aplicada com o imunizante da Oxford/AstraZeneca e Jansen no Rio Grande do Norte. O Ministério da Saúde autorizou e orientou a todos os estados brasileiros, inclusive o RN, a substituição do imunizante Pfizer por doses da Oxford/AstraZeneca ou Janssen.