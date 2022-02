Alunos da UERN que não comprovaram vacinação devem apresentar recurso até sexta-feira

Os estudantes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) que não comprovaram a vacinação contra a Covid-19 têm até a próxima sexta-feira (04), para preencher o formulário de recurso solicitando a reversão do status de possível trancamento.

O aluno deverá justificar a não comprovação no prazo regulamentado e anexar o documento oficial constando o esquema vacinal completo, que pode ser obtido no RN Mais Vacina, no Conecte SUS ou em outra plataforma de documento oficial do estado, ou, quando for o caso, apresentar justificativa médica ou documento oficial comprobatório referente à participação em programa de pesquisa de vacina.

De acordo com o artigo 3º da Resolução 085/2021 – CONSEPE, “na hipótese de não comprovação da vacinação contra a Covid-19, excluídos os motivos alheios à própria vontade, o discente de graduação poderá ter o Programa de Estudos trancado”.