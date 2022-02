Ezequiel solicita ações em segurança, infraestrutura e educação para Nísia Floresta

O deputado encaminhou requerimento onde reivindica o aumento do efetivo policial para a cidade, além de melhores condições de trabalho para que a Polícia Militar possa cumprir com o seu dever. Segundo o parlamentar, o número de agentes no município está reduzido, assim como a quantidade de equipamentos disponíveis. Ezequiel alertou ainda que "as estatísticas revelam aumento de vítimas de todas as práticas criminosas".

O município de Nísia Floresta, localizado na Grande Natal, motivou uma série de requerimentos apresentados pelo deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. As solicitações atendem demandas nas áreas de segurança pública, infraestrutura e educação.

O deputado encaminhou requerimento onde reivindica o aumento do efetivo policial para a cidade, além de melhores condições de trabalho para que a Polícia Militar possa cumprir com o seu dever. Segundo o parlamentar, o número de agentes no município está reduzido, assim como a quantidade de equipamentos disponíveis. Ezequiel alertou ainda que "as estatísticas revelam aumento de vítimas de todas as práticas criminosas".

Outra solicitação do deputado foi pela reforma das Escolas Estaduais Celita F. Barbosa, Professor Manoel Laurentino, Alceu Emiliano da Silva, Nísia Foresta e Almir da Silva Leite, todas localizadas também em Nísia Floresta. As instituições estão "em insatisfatórios estados de conservação, com rachaduras nas paredes, goteiras no telhado e com a parte hidráulica e elétrica deterioradas".

Ezequiel também apresentou requerimento a favor da realização de um estudo de viabilidade técnica para a perfuração e instalação de poços tubulares em Nísia Floresta. Segundo o deputado, o objetivo é prevenir os problemas que poderão surgir caso o colapso no abastecimento de água da cidade esteja sob ameaça. O presidente da Assembleia também solicitou outro estudo de viabilidade para a execução do saneamento básico na cidade.

Por fim, outra iniciativa do deputado foi sugerir a realização de um convênio entre a Prefeitura de Nísia Floresta e o Governo do Estado voltado para a pavimentação e drenagem de ruas. "A efetivação deste pedido propiciará à cidade uma infraestrutura mínima e necessária, principalmente para as comunidades mais carentes, representando uma grande oportunidade de melhoria na qualidade de vida", disse Ezequiel na justificativa do requerimento.

Os documentos foram encaminhados para a governadora Fátima Bezerra e aos secretários de Estado responsáveis pelos setores envolvidos nas solicitações.