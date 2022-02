"É a segurança pública mais próxima da sociedade", diz comandante sobre posto policial na RN 117

O secretário de segurança do Estado, Coronel Araújo, os recursos públicos são limitados e quando existe esta união e interesse da inciativa privada certamente vai fortalecer o trabalho de segurança, em especial no local que está sendo erguido: entrada da cidade de Mossoró para quem vem da região Oeste do Rio grande do Norte. Quanto a estrutura, o comandante geral Coronel Alarico, destaco que a obra está localizada num ponto estratégico. Observa que é um ponto de apoio importante para as unidades móveis de segurança possam fazer o trabalho com dignidade. “É a segurança pública mais perto da sociedade”, ressalta o comandante geral da PM.

O secretário de segurança do Rio Grande do Norte, Coronel PM Araújo, acompanhado do comandante geral da PM, coronel PM Alarico; do oficial Aciole, do Corpo de Bombeiros; do subsecretário de segurança, delegado Osmir Monte, e do Delegado Geral do Interior, Marcos Geriz, visitou as obras de construção do Posto de Segurança que a Casanova Construção está fazendo na RN 117, saída de Mossoró para a região Oeste do Rio Grande do Norte.

Em contato com o MH no local, o secretário e o comandante geral elogiaram a obra e enalteceram a parceria com a iniciativa privada que vai melhorar e muito o trabalho de segurança preventiva que é realizado pela Polícia Militar na entrada de Mossoró-RN. É um caso especial que deveria servir de modelo para outros construtores do Rio Grande do Norte.

O secretário de segurança do Estado, Coronel Araújo, os recursos públicos são limitados e quando existe esta união e interesse da inciativa privada certamente vai fortalecer o trabalho de segurança, em especial no local que está sendo erguido: entrada da cidade de Mossoró para quem vem da região Oeste do Rio grande do Norte.





Quanto a estrutura, o comandante geral Coronel Alarico, destaco que a obra está localizada num ponto estratégico. Observa que é um ponto de apoio importante para as unidades móveis de segurança possam fazer o trabalho com dignidade. “É a segurança pública mais perto da sociedade”, ressalta o comandante geral da PM.

A obra está erguida depois de um trabalho de articulação feito pela deputada Isolda Dantas e o empresário Marcelo Conrado, da Casanova Construção, objetivando melhorar as condições de trabalho dos policiais que trabalham na região junto ao Governo do Estado. Contou com apoio do Departamento Estadual de Rodagens e o comando geral da PM.