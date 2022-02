Decap divulga lista dos 10 criminosos mais procurados do RN atualmente. Segundo informou o delegado Odilon Teodósio à reportagem do MOSSORÓ HOJE, a divulgação tem como objetivo ajudar na captura dos foragidos, podendo a população fornecer informações que ajudem a levá-los à justiça. A lista é composta por criminosos com extensa ficha no sistema judiciário, procurados por crimes que vão desde tráfico de drogas e assaltos a carros-fortes, a homicídios.

A Delegacia Especializada de Capturas e Polinter do Rio Grande do Norte (Decap), que tem a frente o delegado Odilon Teodósio, divulgou nesta sexta-feira (4) a lista com os nomes dos 10 criminosos mais procurados do momento do estado.

Segundo informou o delegado à reportagem do MOSSORÓ HOJE, por meio da divulgação dos nomes e fotos dos foragidos, a população pode fornecer informações que ajudem a levá-los à justiça.

A lista é composta por criminosos com extensa ficha no sistema judiciário, procurados por crimes que vão desde tráfico de drogas e assaltos a carros-fortes, a homicídios.

O delegado Odilon lembra que todas as denúncias feitas à Decap possuem garantia de anonimato da fonte e podem ser realizadas por meio do Whatsapp (84) 98135-6174, de segunda a sexta, 8h às 12h e 14h às 18h, ou por meio do 181 da Polícia Civil, 24h, todos os dias da semana.

Veja a abaixo a lista com os nomes dos 10 mais procurados:

1 - RUAN TALES SILVA DE OLIVEIRA, tem como principal atividade o tráfico de drogas no Rio Grande do Norte e Estados vizinhos, é foragido pelo crime de homicídio e já possui uma condenação por este crime.

2 - KLEBER LUCAS PAZ DE OLIVEIRA, integrante do "NOVO CANGAÇO", além de atuar em quadrilhas responsáveis por ataques à instituições financeiras e carros-fortes, atua também no tráfico de entorpecentes na região nordeste. Possui 2 mandados de prisão na Lei 12.850 ( Lei de Organizações Criminosas).

3 - ANTÔNIO ALCIVAN FERNANDES JÚNIOR, conhecido como JÚNIOR MANGUEIRA ou MACAÍBA, considerado altamente perigoso. Contra ele existem 7 mandados de prisão pelos crimes de homicídio, assalto e porte ilegal de arma de fogo, JÚNIOR MANGUEIRA continua atuando na região Oeste do Rio Grande do Norte, praticando diversos crimes.

4 - SANDRO AFONSO DE SOUZA TAVARES, o MAGRÃO, foragido do presídio de Alcaçuz, desde 2016, integrante de quadrilha que ataca instituições financeiras, comparsa de RANYELLY BRITO DE AZEVEDO, líder de uma quadrilha que atua no norte-nordeste, atacando instituições financeiras e carros-fortes, preso em março de 2021 no Estado de Sergipe, em ação conjunta da DEICOR/RN e CORE/SE.



5 - THIAGO GOMES MENEZES, o THIAGO PADEIRO, assaltante, suspeito de comandar uma quadrilha especializada em assaltos a veículos de luxo. Preso em 2013, pela Polícia Militar de Parnamirim/RN, numa barreira montada na Avenida Maria Lacerda Montenegro, no bairro de Nova Parnamirim, onde Thiago Padeiro estava em uma BMW roubada. Atualmente THIAGO possui 3 mandados de prisão pendentes de cumprimento.

6- JOÃO VITOR LOPES DA SILVA, integrante de facção criminosa, acusado de ter participado de um atentado que vitimou uma criança na Zona Norte da Capital, em agosto de 2021, quando tentaram matar o pai da criança, que é ex-policial militar, atiraram diversas vezes no veículo da família atingindo a criança.

7 - ASSEANDRO DE AZEVEDO FERREIRA, grande liderança de facção criminosa, tem forte atuação no tráfico de drogas em todo Rio Grande do Norte, com 2 mandados de prisão, sendo um deles condenatório com mais de 50 anos de prisão.

8 - HIGO FELIPE DA SILVA, foragido desde 2019, comete assaltos e tem forte atuação no tráfico de drogas em Parnamirim/RN, onde é tido como liderança de uma facção criminosa que atua em todo o Estado do Rio Grande do Norte.

9 - WEDSON RIBEIRO DA SILVA, considerado bastante violento em suas ações, procurado na Região do Mato-Grande, onde é conhecido pelas práticas de assaltos e tráfico de drogas. WEDSON possui condenação de 14 anos de prisão pelo crime de roubo.

10 - ÉLSON ALVES DE OLIVEIRA, considerado perigoso, desenvolve diversas atividades ilícitas, sendo a principal, o tráfico de drogas, onde possui conexões em todo norte-nordeste. Possui mandado de prisão condenatório.





A DECAP

A Delegacia Especializada de Capturas e Polinter do Rio Grande do Norte (Decap), sob a gestão do delegado Odilon Teodósio, vem atuando no combate ao crime no estado desde o dia 3 de agosto de 2020.

Desde então, a equipe, composta por apenas seis agentes de polícia civil, tem batido as metas e conseguindo tirar de circulação criminosos considerados altamente perigosos. Somente no ano de 2021, 166 foragidos foram recapturados (confira o gráfico abaixo).

A Decap atua, ainda, em conjunto com as demais delegacias do RN, além de forças policiais de outros unidades da federação.