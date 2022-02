7.431 candidatos são aprovados no processo seletivo da saúde do RN

A Sesap divulgou o resultado do concurso temporário para atuar na área da saúde no Estado do Rio Grande do Norte. No total, foram 7.431 aprovados.

Os cargos são para nível médio (Técnico) nas áreas de Técnico em Biodiagnóstico, Técnico em Farmácia, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem com

E para nível superior: Médicos com especialidade em Clínica Geral, Medicina Intensiva Adulto, Medicina Intensiva Pediátrica, Nefrologia, Neonatologia e Neurologia; além de Arquiteto especialista em Arquitetura em Sistemas de Saúde e/ou Arquitetura Hospitalar.

De acordo com o edital, a Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público irá atender a necessidade de ampliação das Unidades de Terapia Intensiva dos hospitais da rede própria de Assistência à Saúde do Estado; a abertura do Laboratório de Anatomia Patológica do Rio Grande do Norte; o reforço de equipes na área de Assistência Farmacêutica com profissionais de Técnicos em Farmácia, não contemplados pela Lei Complementar nº 333/2006 que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores da SESAP/RN; o reforço das equipes da rede de Laboratórios; o suporte à Fiscalização Sanitária dos serviços e ambientes em saúde; bem como novas demandas pertinentes a dinamicidade dos serviços de saúde.

O prazo de validade do Processo Seletivo é de 12 meses, contados a partir da data da publicação da Homologação no Diário Oficial do Estado (DOE/RN), podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

O prazo para interposição de recursos iniciará com a publicação deste resultado e se estenderá até às 23h59min do dia 08 de fevereiro, somente por meio do endereço eletrônico https://selecao.saude.rn.gov.br/selecao/.

Veja AQUI a lista com os nomes dos aprovados.