Centro de Especialização retoma atendimentos de acupuntura em Serra do Mel

Os atendimentos de acupuntura realizados no Centro de Especialização, no município de Serra do Mel foram retomados nesta segunda-feira, 7.

De acordo com Anacelia Freitas, secretária municipal de saúde, existem diversas especializações disponíveis para os moradores do município durante toda a semana, sendo a acupuntura um dos que vem tendo bastante procura e que é realizada pelo doutor Paulo Nobre.

“Já temos alguns pacientes que os resultados são bastantes positivos. Percebe o quanto a acupuntura tem sido ao longo dos anos uma modalidade terapêutica muito eficaz no tratamento das dores”, comenta a secretária.

A secretária ressalta que os atendimentos no Centro de Especialização seguem normalizados durante a semana com médicos em diversas especialidades para garantir atendimento à população.

SOBRE A ACUPUNTURA

As técnicas de acupuntura baseiam-se na ideia de que o corpo é composto de energia, acumulada em várias regiões, que são chamados de meridianos. Se o fluxo de energia nestes meridianos estiver desequilibrado provoca inflamação no corpo, causando sintomas como dor, cansaço e fraqueza.

Por isso, o objetivo do tratamento com acupuntura é restabelecer o equilíbrio do corpo, facilitando a circulação de energia, desencadeando efeitos analgésicos e anti-inflamatórios. No entanto, este tipo de tratamento deve ser realizado por profissionais capacitados e sob orientação de um médico.