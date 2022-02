Iluminador teve 60% do corpo queimado tentando salvar as coisas de casa

Ketison é iluminador, trabalha com equipamentos de iluminação de palco para eventos, no momento do incêndio, todo o equipamento dele estava na casa e foi destruído pelo fogo. O material que é de alto custo, virou cinzas durante os 30 minutos que durou o incêndio e Ketison teve 60% do seu corpo queimado, na tentativa de salvar o equipamento que era o responsável pelo seu sustento.