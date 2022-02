Detran RN orienta uso de aplicativo “Carteira Digital de Trânsito” para acesso a CNH, CRLV e Infrações

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) orienta aos motoristas e proprietários de veículos automotores a fazerem o download do aplicativo “Carteira Digital de Trânsito (CDT)”. O sistema, que é destinado a instalação em smartphones, concede o benefício ao cidadão de ter no seu telefone celular a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), no formato digital.



Ambos os documentos têm validade oficial da mesma maneira da CNH e do CRLV em formato físico, ou seja, impresso em papel. Com essa modalidade, o condutor e o proprietário de veículo podem ter acesso aos documentos até mesmo em sistema offline, isto é, sem acesso a sinal de internet no ato do acesso, podendo apresentar os registros em situação de blitz fiscalizatória e outros momentos que requerem a apresentação dos documentos.



O diretor-geral do Detran/RN, Jonielson Pereira, lembrou que no aplicativo CDT, além dos botões de acesso a “Habilitação” e “Veículos”, também conta com o botão “Infrações”, onde é possível que o proprietário de automóvel registrado no seu nome possa acompanhar as notificações de infrações e multas geradas no cadastro do seu veículo.



“Esse é um ponto muito importante, pois o cidadão pode aderir, no próprio aplicativo, ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e conseguir desconto de 40% no valor das multas emitidas pelo Detran/RN, que desde agosto do ano passado passou a integrar o SNE e conceder esse benefício aos condutores que abrem mão de interpor defesa ou recurso da infração notificada pela autoridade de trânsito”, explicou o diretor Jonielson.



Nesse mesmo sistema é possível visualizar, caso haja, notificações “por infrator” ou “por veículo” e com outro importante benefício que é a agilidade do conhecimento e recebimento da notificação, já que o cidadão recebe a informação quase que imediata no seu celular, assim que a notificação for implantada no sistema dos órgãos que aderiram ao SNE, evitando até mesmo que o cidadão precise comparecer ao órgão de trânsito autuador para retirar segunda via de notificações ou esperar a notificação via postal. O usuário também poderá inserir ou excluir os veículos cadastrados a qualquer tempo.



De posse do aplicativo CDT e com a adesão ao SNE ainda é possível saber das notificações de recall emitidas pelas montadoras de veículos, notificações sobre alterações ocorridas na infração, disponibilidade de boleto para pagamento da infração e lembretes de vencimento dos boletos gerados.



“Esse aplicativo é uma ferramenta gratuita que facilita muito a vida do condutor e do proprietário de veículo automotor. Por isso orientamos o uso no sentido de ampliar o acesso desse benefício para mais motoristas norte-rio-grandenses”, concluiu o diretor do Detran/RN.