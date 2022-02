Governo apresenta proposta de Lei Complementar para incorporar ADTS aos salários da PCRN

Em nova reunião realizada nesta quarta-feira (9), o Governo do RN seguiu negociando com os delegados, agentes e escrivães da Polícia Civil para suspender a greve. "A determinação da governadora Fátima Bezerra é não permitir perda salarial ou de direitos aos servidores", afirmou o vice-governador Antenor Roberto na reunião com os representantes dos sindicatos dos delegados, Thaís Aires, dos agentes, Edilza Faustino e da associação dos escrivães, Priscila Vieira. "O Governo não trabalha com perspectiva de perda ou retirada de direitos. Assumimos para assegurar e garantir os direitos legais", reforçou o vice-governador. A proposta do Governo só será encaminhada à Assembleia Legislativa para análise e votação com a anuência das categorias.