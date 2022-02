Ezequiel solicita ações para saúde, segurança e infraestrutura na região Potengi

O Presidente de ALRN apresentou uma série de requerimentos a favor do município de Ielmo Marinho, na região Potengi do Estado. No primeiro documento, o parlamentar requer a disponibilidade de uma ambulância para o município. Segundo ele, a cidade não possui veículos suficientes para atender à demanda da população. Já para a melhoria da segurança pública, Ezequiel solicita a disponibilidade de uma nova viatura policial, modelo 4x4, para atuar no município. Conforme relatos de moradores, a região encontra-se bastante vulnerável diante da onda de violência no Estado.