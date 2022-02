Fátima recebe confirmação de novos voos da Gol Linhas Aéreas e da TAP no RN. A Governadora está na capital paulista, onde realiza uma série de reuniões com representantes de companhias aéreas, a fim de fomentar o turismo do Rio Grande do Norte. Nesta quarta-feira (9), recebeu a notícia que a ligação direta entre Natal e Lisboa, realizada pela TAP, ganhará, a partir de 27 de março, mais dois voos semanais. Já nesta quinta (10), Fátima Bezerra, acompanhada da secretária de turismo Ana Maria da Costa, foi recebida pela Gol Linhas Aéreas. Na ocasião, receberam uma proposta de incremento na malha aérea potiguar com novos voos diretos ligando o RN a importantes mercados emissores nas regiões sudeste e sul, a serem implantados ainda no primeiro semestre.

A Governadora Fátima Bezerra está na capital paulista, onde realiza uma série de reuniões com companhias aéreas, a fim de fomentar o turismo do Rio Grande do Norte.

Nesta quarta-feira (9), a gestora recebeu a notícias que a ligação direta entre Natal e Lisboa ganhará, a partir de 27 de março, mais dois voos semanais. A informação foi repassada pela direção regional da companhia aérea portuguesa TAP.

Com isso, a capital potiguar passará a ter uma ligação direta com o continente europeu cinco vezes por semana, de terça a sábado.

”O governo do Rio Grande do Norte tem feito o seu papel promovendo os nossos destinos turísticos, oferecendo incentivos para as companhias aéreas, e atuando com absoluto rigor na adoção dos protocolos de biossegurança para conter a COVID-19, o que proporciona um ambiente seguro para os potiguares e para os turistas. É com muita alegria que recebi a notícia da confirmação de mais dois novos voos internacionais para o RN, o que vai proporcionar ainda mais aquecimento para o nosso turismo. Esse anúncio de hoje é fruto direto do diálogo produtivo e da parceria estratégica que temos com a TAP”, expressou a governadora Fátima Bezerra*.

A reunião aconteceu na sede da companhia, na Avenida Paulista, e contou com a presença da secretária estadual de Turismo, Ana Maria da Costa. As gestoras foram recebidas pelo diretor regional para o Brasil e para América do Sul da TAP, Carlos Antunes, pelo Diretor Sênior de Vendas e Distribuição, Fredéric Gossot, e pelo assessor especial da companhia, Mário Carvalho.

Na ocasião, a governadora reafirmou o convite, feito em outubro para a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widene, para que os executivos do grupo visitem o Rio Grande do Norte. O diretor Carlos Antunes agradeceu o convite e confirmou a visita que deve ocorrer em maio deste ano, quando a TAP completará 23 anos de operações no estado.

Desde o dia 03 de novembro o Aeroporto Internacional Aluízio Alves voltou a receber o voo direto da TAP. O atual voo tem frequência semanal de três vezes, com pousos e decolagens nas quartas, sextas e sábados. A expectativa é que o aumento da frequência semanal amplie a presença de turistas europeus no estado.

“Essa notícia que recebemos hoje é excelente. Os dados apontam que a volta do voo da TAP ao Rio Grande do Norte já é um sucesso, com ocupação média chegando aos 80%. A ampliação no número de voos vai significar mais incremento na economia de todo o setor turístico, e é resultado também do trabalho de promoção que o governo, através da SETUR e Emprotur, vem fazendo nos mercados europeus. A companhia entende que o nosso destino é estratégico porque também há maior interesse nesses mercados para conhecer as belezas que só o Rio Grande do Norte tem”, analisou Ana Maria da Costa.

Desde a retomada, já foram realizados 51 voos da companhia portuguesa e cerca de 6,6 mil passageiros chegaram ao estado vindos do continente europeu. Segundo dados do Sírio, Sistema de Inteligência Turística, a TAP é responsável por 77% do fluxo de passageiros que vem da Europa para o RN. Desses, cerca de 40% são portugueses.

REUNIÃO GOL LINHAS AÉREAS

Já nesta quinta (10), seguindo a agenda com as companhias aéreas, a Governadora Fátima Bezerra e a Secretária Ana Maria da Costa estiveram reunidas com a Gol Linhas Aéreas.

O encontro aconteceu na sede da empresa onde receberam do vice-presidente de Vendas e Marketing da Gol, Eduardo Bernardes e do gerente de Relações Institucionais e Desenvolvimento Internacional, Ciro Camargo uma proposta de incremento na malha aérea potiguar com novos voos diretos ligando o RN a importantes mercados emissores nas regiões sudeste e sul, a serem implantados ainda no primeiro semestre.

A Gol opera com voos interligando o Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves a outros seis aeroportos (Guarulhos, Brasília, Rio Galeão, Salvador, Congonhas e Confins), e é responsável por 42% do mercado no Rio Grande do Norte.

"O Turismo é um dos pilares da nossa economia, é uma das indústrias que mais gera emprego e renda, por isso é tratado com a relevância necessária por nosso governo. Faço questão de participar das reuniões com as companhias para cobrar mais oferta de voos e valores competitivos para o RN. Saio confiante com a notícia que em breve teremos novidades", comemorou a governadora Fátima Bezerra.

Para a secretária de Estado do Turismo, Aninha Costa, as visitas às companhias são fundamentais.

"O diálogo permanente com as companhias aéreas é uma das estratégias do Governo do Estado do RN para fomentar o turismo, buscando ampliar nossa a conectividade e competitividade especialmente neste momento em que o turismo nacional é o principal responsável pelo fluxo de turistas", explicou.

SÍRIO

Dados do Sistema de Inteligência Turística do Rio Grande do Norte - Sírio mostram que em 2021 o RN teve 13.586 voos e transportou 1,78 milhão de passageiros. A partir do segundo semestre, a aceleração da vacinação resultou em cenário favorável à retomada das viagens.

Houve aumento significativo na oferta e demanda por voos, com números se aproximando ao patamar de 2019 (pré-pandemia). A partir de setembro de 2021, a recuperação da malha aérea sempre ficou na casa de 90%.

A média de ocupação dos voos em 2021 foi de 84%. As boas ocupações das aeronaves com números históricos significam, resposta às ações de promoção realizadas pela SETUR e Emprotur durante todo ano de 2021, com intensificação a partir do segundo semestre.