Prefeita Cinthia Sonale cede o Polo Educa Grossos para 400 alunos da Escola Manoel João

Valorizar a educação é meta alcançada da atual administração, por esse motivo e, pensando na qualidade de ensino e aprendizagem dos estudantes, a prefeita de Grossos Cinthia Sonale se reuniu com a diretora da Escola Estadual Professor Manoel João, Kégina Cardoso, com a secretaria de educação, Ianara Santos, a coordenadora Gracimy Fatima, a chefe de gabinete Fabrícia Élida e a diretora do Polo Educa Grossos, Mônica Firmino para juntas viabilizarem a continuidade das aulas com a transferência das atividades para outro local cedido pela Prefeitura Municipal.

A prefeita Cinthia Sonale reivindicou em Natal junto ao governo do estado, a reforma para a Escola Professor Manoel João, que em breve, será iniciada. Mas para garantir a continuidade das aulas, a gestora cedeu a estrutura do Polo Educa Grossos, localizado no Bairro Boa Esperança, para que funcionem as aulas dos mais de 400 alunos da rede Estadual.

"Foi um encontro muito produtivo para a educação dos alunos da rede estadual de ensino, visto que, a Escola Manoel João enfrenta dificuldades em sua estrutura física e que estão sendo agravadas com a chegada do inverno. A reforma da Unidade de Ensino esteve nas pautas de reivindicações das minhas idas a Natal para junto da Governadora Fatima pedir celeridade nos reparos da escola. O Governo já sinalizou que será feita a reforma, mas até que esse momento chegue, cerca de 400 alunos não podem ficar sem um lugar digno para estudar, a educação não pode parar, por isso estou cedendo o Polo Educa Grossos que se encontra em condições adequadas para receber os alunos, professores e servidores. É um prazer poder contribuir com a educação de nossas crianças," disse a Prefeita Cinthia Sonale.

A Diretora da Escola Manoel João, Kégina Cardoso agradeceu pela disponibilidade do espaço para os estudantes.

“Gostaria de agradecer em nome de toda comunidade escolar, e em nome das mães das crianças. Foi uma luta de muito tempo, a escola vem sofrendo, nós sentimos na pele toda a dificuldade, e hoje, posso dizer que nosso ano letivo de 2022 começa com melhor presente que as crianças poderiam receber, com um local adequado cedido pelo município para o início das aulas," declarou a diretora.

As aulas da rede estadual estão previstas para começar de forma presencial no próximo dia 14 de fevereiro.