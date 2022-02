Prefeito de Apodi-RN concede aumento integral aos professores retroativo a janeiro

Segundo o prefeito Alan Silveira, além dos professores, que receberam aumento de 33,24% de uma só vez e retroativo a janeiro deste ano de 2022, também concedeu aumento de 15% para os servidores que recebem complemento e 10,6% para os demais servidores. Confira entrevista com o prefeito sobre os primeiros quatro anos de gestão e agora um pouco mais de um ano do segundo mandato, bem como sobre as potencialidades do município.

O prefeito Alan Silveira, de Apodi, sancionou nesta sexta-feira, 11, o Projeto de Lei do Poder Executivo aprovado pelos vereadores do município, concedendo o piso dos servidores da educação retroativo ao mês de janeiro. O pagamento já vai ser feito agora em fevereiro.

O município de Apodi-RN está localizado na região Oeste do Rio Grande do Norte. Tem cerca de 36 mil habitantes e está entre os municípios do Rio Grande do Norte com maior potencial econômico, destacando-se a cadeia produtiva de calcário, mel, arroz, frutas e água mineral.

Com a folha total dos servidores do município girando em torno de R$ 2,5 milhões, o prefeito Alan Silveira explicou que antes mesmo da pandemia, em seu primeiro mandato, já organizou as finanças do município, permitindo realizar obras e valorizar os servidores.

Ele adiantou que só na folha da Educação o impacto foi de 300 mil e que isto ele ver como muito positivo, pois representa um reconhecimento justo ao servidor precioso, que contribui com seu suor na formação de todos os demais profissionais existentes.

O prefeito conversou com o Mossoró Hoje sobre a gestão e sobre os potencialidades econômicas do município.