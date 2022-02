Aulas presenciais da rede estadual retornam nesta segunda, dia 14

A Secretaria de Estado da Educação e Cultura e Lazer (SEEC) informa que segue mantido para a próxima segunda-feira (14), a retomada das aulas 100% em formato presencial em todas as escolas estaduais do Rio Grande do Norte.

Inicialmente, o retorno das aulas estava previsto para o dia 7 de fevereiro, mas foi adiado em uma semana. De acordo com o governo estadual, o adiamento foi motivado pelos casos de adoecimento dos servidores da secretaria, das diretorias regionais e das escolas. Segundo a pasta, são mais de 2,8 mil funcionários afastados, atualmente.

A secretaria explica que segue monitorando os casos de professores e colaboradores com quadro de covid e influenza e que aguarda recomendações do Comitê Científico quanto ao atual cenário epidemiológico da Covid-19 para novas decisões sobre a retomada das atividades nas escolas.

O secretário estadual de educação, Getúlio Marques, informou no início deste ano, que a rede estadual está preparada para esta retomada. No entanto, reforçou que iria seguir a ciência e as recomendações do comitê científico.

“Nesse momento com o aprendizado e com os leitos ainda em uma situação privilegiada, eu acho que vai ser possível, mas vamos seguir a ciência e o nosso comitê científico”, disse.

Sobre as negociações com os professores sobre o pagamento do piso nacional do magistério, a Secretaria Estadual de Educação divulgou, em nota, que o pagamento do piso nacional já foi garantido pela governadora Fátima Bezerra durante leitura da mensagem anual, no dia 2 de fevereiro, data de início dos trabalhos no legislativo estadual e disse que agora estão sendo dialogadas formas de atualizar o piso salarial da categoria.

“Governo do Estado e sindicato da categoria buscam agora acordo sobre a forma que se dará a atualização no contracheque dos professores”, informou a pasta.

A SEEC afirmou que, uma nova reunião com o Governo e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do RN (Sinte/RN) está marcada para às 10h, da próxima segunda-feira (14) para buscar um acordo com a categoria.