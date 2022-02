RN lança licitações para empresas interessadas em construir os IERNs de Tangará e Campo Grande

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do RN, através da Comissão Permanente de Licitação, anunciou o processo licitatório para empresas interessadas na construção das unidades do Instituto Estadual de Educação Profissional, Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN) nos municípios de Tangará e Campo Grande.

O recebimento e abertura dos envelopes de Documentos de Habilitação e Proposta de Preços das empresas interessadas na obra do IERNs de Campo Grande ocorrem do dia 16 de março, às 10h, na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Sede da Secretaria de Infraestrutura, no Centro Administrativo do Governo do Estado, em Natal.

Já o processo licitatório referente à construção do IERN de Tangará será realizado no dia seguinte, 17, no mesmo horário e local.

A licitação será na modalidade Concorrência do tipo menor preço unitário em regime de empreitada por preço global. O Edital e seus anexos poderão ser solicitados exclusivamente através do email: cplsinrn@gmail.com, das 8 h às 14 horas, de segunda a sexta-feira.

Sobre os Institutos

Os IERNs integram o Programa Nova Escola Potiguar - PNEP, lançado pela governadora Fátima Bezerra, com um investimento de R$ 400 milhões na construção de 12 novas escolas de educação tecnológica, incorporar 11 Centros Estaduais de Educação Profissional (CEEPs) existentes, reformar, levar internet de qualidade e equipamentos às escolas da rede estadual, e promover a capacitação continuada dos educadores.

As unidades educacionais serão construídas pela administração estadual em terrenos doados pelas prefeituras dos municípios onde serão instalados. Em Campo Grande a escola será na rua Antonio Gondim, S/N - São Pedro. No município de Tangará o IERN será localizado na marginal da RN-226.

"Este é mais um passo dado para a concretização do compromisso que assumimos dos Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do RN. No governo desta professora, a educação sempre será prioridade”, disse a governadora Fátima Bezerra no ato de lançamento dos editais.