Rogério Marinho destina R$ 97,2 milhões para drenagem e mobilidade em Natal

Apesar da necessidade extrema de obras de drenagem e mobilidade urbana em Mossoró, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho optou por destinar quase R$ 100 milhões para Natal e nada para Mossoró, fortalecendo o discurso de que os grandes investimentos destinados para o Rio Grande do Norte não passam da reta tabajara. Veja como os recursos federais serão aplicados na capital.

O discurso do Oestano de que os grandes investimentos não passam da “reta tabajara” ganham força a cada ano, seja qual for o governo federal ou estadual. Se nos governos passados deixaram o Oeste do RN órfão destes recursos, os atuais também estão esquecendo de incluir os municípios do oeste neste rol de grandes investimentos.

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), vai investir R$ 97,2 milhões em obras de mobilidade urbana e drenagem de águas pluviais na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O anúncio dos recursos foi feito nesta sexta-feira (11) pelo ministro Rogério Marinho, durante visita à capital potiguar.

Em Mossoró, apesar da urgência extrema para se fazer investimentos em drenagem e mobilidade urbana, o ministro Rogério Marinho não destinou um centavo. Por falta destas obras, a mobilidade da cidade é terrível e quando chove, mesmo que a chuva seja de menos de 60mm, alaga dezenas de ruas, água entra nas casas, causando prejuízos.

Sobre a destinação dos recursos para a capital, assim como muitas outras quantias até maiores, o ministro Rogério Marinho disse: Temos o compromisso de trabalhar para ampliarmos essa ação de melhorias na infraestrutura urbana e na mobilidade na cidade de Natal. É um compromisso assumido por nós e que esperamos ampliar para mais localidades do município”, afirmou Marinho.

O titular do MDR destacou, ainda, a importância dos investimentos da União no Rio Grande do Norte e no Nordeste. “O Ministério do Desenvolvimento Regional tem a missão de atacar as desigualdades regionais. O Nordeste do Brasil tem quase 30% da população e apenas cerca de 14% do PIB do País. É evidente que a ação tem que ser muito mais forte nessa região”, reforçou.

Ao todo, sete projetos serão contemplados com recursos federais. Um dos que terá maior impacto positivo sobre a mobilidade da capital potiguar é o de implantação de um pontilhão -- espécie de pequena ponte -- sobre a linha férrea da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), no trecho entre os Bairros Cidade Nova e Planalto.

A obra, que receberá investimentos de R$ 14,9 milhões, vai facilitar o deslocamento de cerca de 235 mil pessoas que vivem na região, além das que trafegam pelo local. Com isso, haverá mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres, e para a operação da linha da CBTU que passa na região.

“Essa obra é importantíssima para a Zona Oeste, pois vai dar um desenvolvimento diferenciado a esse local. Estamos resolvendo, definitivamente, um problema que afetava aquela comunidade desde tempos remotos”, afirmou o prefeito de Natal, Álvaro Dias.

Morador do Bairro Planalto, o aposentado Paulo Furtado de Souza comemorou o anúncio do projeto. “Nós esperamos por isso há mais de 20 anos. Essa obra tem uma importância enorme, porque dá mais conforto no trânsito e vai diminuir o perigo que se tem no percurso hoje. Nós vamos ter uma outra visão e um outro desenvolvimento nesta região”, disse.

Coincidência ou não, os recursos que estão sendo destinados pelo ministro Rogério Marinho para Natal, onde o prefeito Alvaro Dias é seu aliado político para as próximas eleições, são exatamente os recursos que Mossoró precisa para duplicar a Leste Oeste e o prolongamento da Rua Coelho Neto ou, também, fazer a estrada interligando as BRs 110 (trecho de acesso a Areia Branca) a BR 304 (saída para Fortaleza), tirando o trânsito pesado do Centro.

Assim como são recursos que poderiam ajudar o prefeito Allyson Bezerra a fazer o canal para escoação da água Av João da Escóssia, da Lagoa do Bispo, da Lagoa do Mato (bairro Belo Horizonte), refazer os canais do Thermas e Rio Doce, fazer o canal do Três Vinténs, entre muitos outros investimentos em outras regiões da cidade que as chuvas causam transtornos.

Sobre os investimentos na capital o MDR explica

Centro histórico

O projeto que receberá mais investimentos, de R$ 28,7 milhões, será o de requalificação urbana nos Bairros Cidade Alta e Ribeira, que fazem parte da área histórica da capital potiguar. As intervenções têm como objetivo melhorar os acessos aos dois bairros e ao Porto de Natal.

Além disso, serão feitas melhorias na infraestrutura urbana ao longo de importantes áreas, como a Pedra do Rosário -- local onde está instalada a imagem de Nossa Senhora da Apresentação, padroeira da cidade. Serão beneficiados tanto os moradores da capital potiguar quanto turistas que desejem visitar a parte histórica.

Outra obra que receberá investimentos do MDR será a de implantação de travessia em desnível para facilitar o deslocamento entre as Avenidas Hermes da Fonseca e Almirante Alexandrino Alencar, na altura do Bairro Tirol. A estrutura é chamada de “Trincheira” e consiste na execução de intervenções para que um trecho de via seja escavado no solo, abrindo uma nova pista, com raias laterais para deslocamentos para diferentes áreas. Dessa maneira, dá-se maior fluidez ao trânsito.

Esse é um dos trechos com maior volume de tráfego de veículos na Grande Natal, sendo a principal ligação entre as Zonas Leste e Sul da capital, além de ser ponto de passagem para diversas áreas da região metropolitana.

A projeção é que cerca de 75 mil veículos passem pela região diariamente e as intervenções poderão beneficiar até 1,5 milhão de pessoas na Grande Natal. Com a conclusão do projeto, será possível melhorar a fluidez das ligações transversais da cidade, facilitando o acesso das Zonas Leste/Sul com Oeste/Norte, principalmente nos bairros Nova Descoberta, Lagoa Nova, Nossa Senhora de Nazaré, Dix-Sept Rosado e parte do Tirol.

Além disso, mais R$ 22,4 milhões serão destinados à instalação de diversos tipos de infraestruturas de mobilidade urbana pela cidade de Natal. Os recursos serão utilizados para a pavimentação de vias, instalação de calçadas acessíveis e ciclovias, além de requalificação urbana de trechos da cidade.

Investimentos em qualificação viária

O Ministério do Desenvolvimento Regional também vai aportar recursos para qualificação viária em diversos locais de Natal. São R$ 6,3 milhões destinados a esse fim, em três repasses diferentes.

O de maior valor alcança R$ 5,8 milhões, que serão utilizados para pavimentação em paralelepípedo em ruas de diversos bairros da cidade que ainda não contam com esse tipo de infraestrutura. Estima-se que 400 mil pessoas serão impactadas por esse aporte, além de benefícios conexos, como a possibilidade de inclusão das áreas beneficiadas em rotas do sistema de transporte público coletivo e redução de ocorrências de desastres naturais, como alagamentos.

Além disso, serão aportados R$ 287,8 mil diretamente para o recapeamento da Rua Natal, localizada no Bairro Cidade da Esperança. A via é uma das mais movimentadas do bairro e conta com intensa atividade comercial e tráfego de veículos. Espera-se que cerca de 5 mil pessoas sejam beneficiadas diretamente pelas obras.

Por fim, mais R$ 238 mil serão destinados à implantação de pavimentação em paralelepípedo e de sistema de drenagem, em local ainda a ser definido pela Prefeitura de Natal.