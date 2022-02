Presidente e Ministro se esquivaram de visitar obra federal parada no Seridó

“O presidente Bolsonaro e o ministro Rogério Marinho estiveram essa semana no Seridó e estranhamente fugiram de visitar a barragem das Traíras uma obra de sua responsabilidade e foram agredir famílias pobres da vila Carnaúba Torta na Barragem de Oiticica uma obra de responsabilidade do governo do estado!”, escreveu Procópio de Lucena, membro da diretoria do Comitê Gestor da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas/Açu.

Um fator passou despercebido durante a visita do presidente Jair Messias Bolsonaro e seus ministros ao Rio Grande do Norte, em especial na região Seridó, onde o presidente ficou hospedado por um dia na cidade de Caicó e passou pelas ruas.



Bolsonaro e o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, no dia seguinte visitaram a Construção da Barragem de Oiticica, que é tocada pelo Governo do Estado com recursos federais no território do Município de Jucurutu-RN.

Criticaram durante o governo do Estado por ainda não ter concluído a obra. Disseram que o Governo do Estado estava usando 12 famílias na comunidade de Carnauba Torta para não concluir o paredão. De fato, as famílias estão sendo transferidas.

Ainda na agenda do presidente na região Seridó, eles foram a cidade de Jardim de Piranhas, onde havia um palco montado para discursos políticos comemorando a chegada das águas do rio São Francisco a Bacia Hidrográfica Piranhas/Açu, que de fato não havia chegado. O presidente plantou uma árvore as margens do Rio Piranhas/Açu e usou água de um carro pipa para, simbolicamente, comemorar a chegada das águas do Velho Chico ao RN.

Ocorre que o presidente Bolsonaro e Rogério Marinho poderiam ter visitado e não o fizeram, as obras de recuperação da Barragem das Traíras, que fica na mesma região, bem próximo de onde estiveram. Esta barragem estava esta se rompendo e o então ministro Rogério Marinho assumiu as obras, prometendo concluir o trabalho até dezembro de 2020.

Entretanto, passados 1 ano e 6 meses, as obras continua por ser realizadas. Inclusive, atualmente, os trabalhos estão paralisados. Em contato com a imprensa do Seridó, a empresa contratada pelo Governo Federal para tocar a obra, disse que parou a obra porque havia muitos servidores com covid19 e que nos próximos dias está retomando o trabalho.

Quem não gostou nem um pouco da falta de cortesia do presidente Bolsonaro e seu ministro Rogério Marinho foi Engenheiro Agrônomo José Procópio de Lucena, que é membro da diretoria colegiado do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu.

Eis o que escreveu

O Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, acompanhado do Diretor-Geral do DNOCS, Fernando Leão, visitaram a barragem das Traías e o ministro anunciou publicamente que o DNOCS com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), assumiam os serviços de manutenção, modernização e recuperação da barragem das Traíras e que até dezembro/2020 as obras seriam realizadas. Neste ato o ministro anunciou o rompimento do convenio DNOCS com o governo do Estado/SEMARH e assumiu a responsabilidade de execução do projete de recuperação, modernização e recuperação da barragem das Traíras. O governo do Estado repassou o projeto elaborado para o MDR/DNOCS executar as obras.

Passados um ano e seis meses deste episódio e se aproximando a quadra chuvosa 2022, que promete ser um inverno normal, a barragem das Traíras está com suas obras paralisadas ! Diante da ausência de informações sobre um cronograma físico-financeiro por parte do MDR/DNOCS para conclusão da recuperação da barragem das Traíras é necessário que o ministério pública federal seja provocado para as devidas providências!

O presidente Bolsonaro e o ministro Rogério Marinho estiveram essa semana no Seridó e estranhamente fugiram de visitar a barragem das traíras uma obra de sua responsabilidade e foram agredir famílias pobres da vila Carnaúba Torta na Barragem de Oiticica uma obra de responsabilidade do governo do estado!!

É incompetência ou falta de vontade política do governo federal em 01 ano e seis meses não ter concluído a Barragem das traíras, uma obra exclusivamente de natureza física e sem questões de ordem social como indenizações! Com esse ritmo comparado com as obras do complexo barragem de Oiticica passariam 15 anos para sem concluídas!

O Governo federal, através do ministro Rogério Marinho precisa explicar as razões da paralisação das obras da Barragem das traíras e porque tanto tempo pra concluir essa empreendimento hídrico para o povo do Seridó!

Engenheiro Agrônomo José Procópio de Lucena/ membro da diretoria colegiado do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Piancó-Piranhas-Açu!