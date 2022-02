O deputado Sousa explicou que além de fazer as adutoras, os recursos na ordem de R$ 3 milhões devem ser utilizados também para melhorar as vias de acessos aos assentamentos rurais do município, que está praticamente intransitável. Sobre o abastecimento, trata-se de uma questão que vem sendo motivo de reclamação dos moradores há muitos anos.

O deputado estadual Manoel Cunha Neto se reuniu no final de semana passado com o Superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) do Rio Grande do Norte, Marcelo Augusto de Oliveira Gurgel, para tratar sobre a liberação de recursos para fazer o sistema adutor para abastecer a zona rural de Porto do Mangue-RN.

O deputado explicou que além de fazer as adutoras, os recursos na ordem de R$ 3 milhões devem ser utilizados também para melhorar as vias de acessos aos assentamentos rurais do município, que está praticamente intransitável. Sobre o abastecimento, trata-se de uma questão que vem sendo motivo de reclamação dos moradores há muitos anos.

No caso, o INCRA, segundo informou Marcelo Augusto de Oliveira Gurgel ao deputado Sousa (como é mais conhecido), serão repassados para a Prefeitura Municipal de Porto do Mangue fazer o processo de licitação e contratar os serviços, que segundo o deputado são muito importantes para quem mora nos assentamentos rurais do município.

Lembrou que este pleito foi feito por ele ao lado do ex-prefeito Sael Melo e que agora serão librados para o atual gestor Francisco Faustino (vice-prefeito de Sael Melo) tocar o barco. Sael Melo, após ter sido reeleito, terminou sendo afastado por determinação judicial por envolvimento num esquema de corrupção na Prefeitura do município.