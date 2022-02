Governo do RN desmente Rogério Marinho sobre o valor da obra de Passagem das Traíras

O governo do estado do Rio Grande do Norte informou por meio de nota nesta segunda-feira (14) que é falsa a informação dada pelo Ministro de Bolsonaro, Rogério Marinho, sobre o valor da obra da barragem de Passagem das Traíras.

A nota diz que o orçamento feito pelo Governo do Estado para a reforma estrutural da Barragem Passagem das Traíras foi de R$ 21 milhões de reais por incluir equipamentos de segurança que estavam inseridos pela empresa Acquatool, contratada para realizar o projeto técnico e orçamentário da barragem.

“Como fez com outros projetos importantes que estavam sob condução do Governo do Estado, o Ministério do Desenvolvimento Regional cancelou o convênio. No entanto, na realização da licitação, o governo federal resolveu retirar partes importantes do projeto original que garantiam a segurança da barragem e, com isso, o valor caiu consideravelmente”, diz a nota.

A gestão estadual ainda acionou o Ministério Público Federal para que consultasse a empresa Acquatool sobre a possibilidade de a reforma ser realizada sem os equipamentos retirados, dentre os quais a Descarga de Fundo e Passarela de Acesso (equipamentos de segurança de barragem). Em resposta ao MPF a empresa foi taxativa ao afirmar que não faria a alteração do projeto, e que a retirada desses itens acarretava risco que será assumido pelo DNOCS.

Portanto, não houve sobrepreço no projeto contratado pelo Governo do Estado. Houve uma redução arriscada de itens na licitação realizada pelo governo federal.

“Espalhando inverdades, o Ministro Rogério Marinho age com desfaçatez para ludibriar a opinião pública e tentar atrair para o lugar comum a ele um governo sério e que pauta sua atuação sem esconder orçamentos ou agir sob o fantasma da corrupção que tanto norteou a vida de gestores no passado”, finaliza.