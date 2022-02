Parceria entre secretaria de saúde e Corpo de Bombeiros fará transporte de pacientes Covid em Mossoró

Por meio da assinatura de um Termo de Cooperação entre a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBMRN) e a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró, através do SAMU Mossoró, passa a funcionar a partir desta segunda-feira (14), o serviço de atendimento pré-hospitalar e transporte básico de pacientes Covid19 com a utilização da viatura de resgate do Corpo de Bombeiros do município de Mossoró.

Os critérios para o transporte dos pacientes será feito pela Central de Regulação de Urgência do SAMU 192 Mossoró. De acordo com a secretaria de saúde Morgana Dantas, a parceria nasceu da necessidade de ampliação da estrutura de transporte de pacientes Covid, em função da ampliação da rede de leitos em Mossoró.

“Uma parceria para nos ajudar na demanda de pacientes covid. Pois se a demanda crescer muito precisaremos deste apoio para as transferências inclusive intermunicipal. O município cede todos os insumos e ainda o técnico de enfermagem para realizar o transporte dos pacientes”, disse Morgana.

A ambulância de suporte básico permanecerá dentro da estrutura do Corpo de Bombeiros de Mossoró e via regulação, fará prioritariamente a locomoção de pacientes clínicos Covid. O município de Mossoró cede todos os insumos e ainda o técnico de enfermagem. A outra parte da equipe, socorrista e condutor, são ofertados pelo do Corpo de Bombeiros.