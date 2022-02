Deputada Isolda garante recursos para a gestão de Grossos

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) garante melhorias na Casa de Cultura Municipal de Grossos, na região da Costa Branca. Com recurso destinado pela deputada, a Casa de Cultura adquiriu sete ares-condicionados para climatização do auditório do equipamento cultural da cidade. Essa é uma ação de extrema importância para a preservação desse espaço rico para a Cultura de Grossos.



Atualmente a Casa de Cultura recebe mais de 100 alunas e alunos. A climatização era uma reivindicação antiga. Agora, o auditório ficará mais confortável.



A deputada afirma que as Casas de Cultura são um espaço central para a promoção da cultura nos territórios, especialmente levando em consideração que em cidades do interior são escassos os recursos de acesso à cultura, com cinema teatros, livrarias e outros.



“A Casa de Cultura oferta serviços que são fundamentais para nossas crianças e adolescentes. A população de Grossos, sem dúvida nenhuma, sentirá em breve o que significa um equipamento desses enquanto a juventude está aprendendo música, arte, cultura… O município e a prefeita Cinthia Sonale podem contar com o nosso mandato que está à inteira disposição da gestão municipal que tem transformado Grossos para melhor”, disse Isolda.

A Prefeita de Grossos Cinthia Sonale, agradeceu à Isolda pelos equipamentos. "É com muita alegria que agradeço a emenda enviada pela deputada ainda em 2020. Estou muito feliz, pois, vai beneficiar mais de 100 alunos que agora contarão com espaço climatizado e com conforto necessário para uma melhor aprendizagem e que fará toda a diferença para as nossas crianças e adolescentes. Aproveito também a oportunidade para agradecer mais R$ 60 mil em emendas que consegui junta a deputada", declarou Cinthia.



A contribuição da deputada Isolda para Grossos não para por aí. Também será destinada uma emenda de R$60 mil reais, solicitação da prefeita Cinthia Sonale, que deve ser depositada nos próximos dias na conta do município.