Preso de justiça é morto a tiros no Bairro Malvinas, em Mossoró

O crime aconteceu no final da manhã desta terça-feira (15). A vítima, Walter Leandro Paiva da Silva, 23 anos, teria sido liberado do sistema prisional há cerca de 2 meses e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele trafegava em uma motocicleta Rua José Ayres, quando foi surpreendido e morto em via pública. De acordo com informações do Itep, no local cápsulas de munições de três calibres diferentes foram encontradas, o que indica mais de um atirador.