“Tem gente torcendo pela briga”, diz Isolda sobre negociação do piso dos professores

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) divulgou um vídeo em suas redes sociais, comentando sobre as declarações de alguns deputados durante a sessão na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (16). Segundo Isolda, os mesmos parlamentares que durante o início da pandemia acusaram os professores de estarem de férias, saíram em defesa da categoria.

“É preciso estar atento e forte, a direita que nunca defendeu a educação pública quer agora se passar por defensores dos professores... Os mesmos que chamaram a categoria de vagabundos e que disseram que eles estavam curtindo férias durante as aulas remotas na pandemia”, declarou Isolda.



Isolda disse ainda que acredita que o governo e o SINTE chegarão a um acordo em relação ao pagamento do piso, que é um direito dos professores.

“Preciso deixar claro que as professoras e professores estão reivindicando um direito! O governo, por sua vez, reconhece esse direito e busca formas de efetivá-lo cumprindo os 33,24% e contemplando toda a carreira e os aposentados”, disse.



Isolda explica que o impasse está somente em como fazer, dadas as dificuldades financeiras do Estado e as limitações do ano eleitoral. O problema para implantação do piso também está ocorrendo na maioria dos municípios.

Os professores da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte rejeitaram a proposta do Governo do Estado a respeito do reajuste salarial de 2022, de 33,24%. A categoria iniciou o movimento grevista nesta terça-feira (15), um dia após a previsão do início do ano letivo da Secretaria do Estado da Educação e da Cultura (SEEC-RN).