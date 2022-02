Em mensagem ao Legislativo, Cinthia diz que vai focar na educação em 2022

A Prefeita Cinthia Sonale realizou na noite desta terça-feira (15), Leitura da Mensagem anual na Escola Sagrado Coração de Jesus. O ato marca o início dos trabalhos do Legislativo. A sessão foi presidida pelo presidente da Câmara, o vereador Fabielyson Gomes, e contou com a participação dos demais vereadores.



Cinthia Sonale iniciou seu discurso falando sobre a pandemia do novo coronavírus e a importância da vacinação no combate à doença "Todos nós podemos contrair a doença, mas se estivermos vacinados os efeitos da Covid em nossos organismo será bem menor. Eu não poderia perder a oportunidade, aqui, de fazer esse comentário e incentivar que mães e pais levem seus filhos para serem vacinados, pois nossa vida tem que chegar perto do que era antes", disse a prefeita.



Ainda em seu pronunciamento, Cinthia fez um levantamento positivo de todas às ações que foram realizados em seu primeiro mandato como chefe do executivo municipal Grossense, com destaque para a educação, no que diz respeito ao Piso Nacional dos Professores, que teve um reajuste salarial de 32,24%. "É justo que o salário seja equiparado. E foi assim que fizemos em relação ao Plano de Cargo, Carreia e Salário do professor. Concedemos equiparação em 20% para que o docente não seja penalizado ao se aposentar", destacou a prefeita.



De acordo com a gestora, para o cumprimento da Lei do Piso Salarial Nacional dos Professores, reajuste de 33,35%, é necessário um estudo para avaliar o impacto no orçamento. " A lei deve ser cumprida. Nós só estamos estudando a melhor maneira de seguir o que se determinou. O ano de 2021 foi da saúde com atendimento necessário que todos vocês conhecem. E digo aqui, sem medo de errar, que 2022 será da educação", declarou Cinthia.



A chefe do executivo municipal também enalteceu o bom funcionalismo público com servidor valorizado e o pagamento em dia. "Nossa gestão não atrasa pagamento por entender que, quem move o serviço público são as pessoas que nela trabalham. Para este ano projetamos mais garantias de diretos para todos e todas", disse.



A prefeita finalizou seu discurso com as seguintes palavras: "Este ano nós temos a obrigação de irmos mais longe do que fomos em 2021. Temos o dever de apresentar ao nosso povo que é possível administrar corretamente e com apresentação de avanços e conquistas em todas as áreas", frisou



A sessão foi transmitida pela imprensa local, e rede social oficial da Prefeitura Municipal de Grossos. O uso da máscara no local era obrigatório.