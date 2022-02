Banca organizadora do concurso da ALRN deve ser indicada até março

A diretoria-geral da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN) se reuniu nesta terça-feira (15) com o presidente da Comissão Especial do concurso público, Sérgio Freire para tratar das próximas ações relacionadas ao concurso público para provimento de cargos efetivos na Casa Legislativa.

De acordo com o procurador-geral da Assembleia e presidente da Comissão Especial da Casa, responsável pelo certame, Sérgio Freire, uma Comissão de Licitação deve ser constituída nos próximos dias e deve fazer análise das empresas interessadas em organizar o certame até a primeira semana de março.



Segundo Sérgio Freire, a Comissão de Licitação teve que ser reconstituída porque quatro dos cinco membros titulares anteriormente nomeados alegaram suspeição, uma vez que eles terão interesse direto no concurso. Por causa disso, eles não podem participar como membros da comissão.



O procurador explicou que já foi apresentado à Assembleia Legislativa o Termo de Referência para a contratação da empresa organizadora, já foi aberto o procedimento para habilitação das empresas interessadas e já existem as propostas das bancas.

Agora é esperar que a nova comissão, que deve ser formalmente constituída nos próximos dias, faça a análise das propostas e a contratação da empresa seja realizada. O procurador-geral acredita que a escolha da possível banca deve acontecer até a primeira semana de março.