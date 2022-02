Notifica RN: Sesap desenvolve sistema que facilita notificação de doenças

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) vai disponibilizar para toda a população, especialmente aos profissionais de saúde, um sistema eletrônico que facilita a notificação de doenças à vigilância em saúde do estado.

O Notifica RN, desenvolvido pela Unidade de Gestão de Tecnologia e Sistemas de Informação e Comunicação (UGTSIC) da Sesap, estará disponível para comunicação inclusive de casos de Covid confirmados. O lançamento do sistema ocorreu na manhã desta quinta-feira (17), no auditório da Escola de Governo.

"A notificação é o ato básico do processo de vigilância em saúde. É importante destacar que mesmo com esses dois anos de pandemia, nós não paramos de produzir iniciativas inovadoras e estruturantes para o SUS do RN. Temos investido e apoiado todas as iniciativas. A nossa equipe de Tecnologia (UGTSIC) desenvolveu especificamente este sistema que possibilita maior transparência e acessibilidade na saúde no nosso Estado, através de parcerias com o LAIS e Instituto Metrópole Digital", disse o secretário, Cipriano Maia.

Com a extinção dos formulários de notificação do FORMSUS - descontinuados por não mais atender à política de segurança da informação e às orientações do Ministério da Saúde – foi necessário criar um fluxo que atendesse a demanda de notificações do estado do Rio Grande do Norte.

O acesso às notificações poderá ser feito pela página da Sesap (www.saude.rn.gov.br), através do link ou por um QR CODE, e até mesmo pelo celular onde é possível abrir o formulário desejado e notificar o evento em saúde, doença ou agravo observado.

"Com um sistema próprio a secretaria terá acesso aos dados com maior agilidade e facilidade, possibilitando análise e cruzamento, intervindo em territórios antes que a doença se agrave", explicou Chander de Oliveira Pinheiro, Diretor de Tecnologia da Informação da Sesap.

O Notifica RN irá ampliar as notificações e garantir uma vigilância proativa que se antecipe aos problemas de saúde pública. A informação é recebida pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que prossegue com a investigação e dá seguimento aos protocolos.

Também continuam disponíveis as notificações por e-mail: cievsrn@gmail.com /notifica@rn.gov.br e pelos telefones: 0800-281-2801, (84) 98102-5948, (84) 3232-8003.

Kelly Lima, coordenadora de vigilância em saúde da Sesap reforçou que a atuação da vigilância é feita dentro dos territórios, por isso, a transparência e a atuação das equipes na notificação dos dados é fundamental para a prevenção e diagnóstico.

"Sabemos que a saúde é sub financiada e saber como melhor investir nas ações é uma mudança significativa. O sistema facilita a comunicação e agiliza o planejamento de ações importantes de toda a rede, de toda a gestão seja Municipal ou estadual. É um marco para o Estado hoje. Notificar está na cultura do profissional de saúde, mas não na cultura do cidadão. E teremos um canal de contato para uma maior transparência. Que este seja o início de um grande processo de mudança nas notificações para a sociedade e sirva para qualificar as vigilâncias dos municípios", comentou a promotora de saúde do Ministério Público Estadual, Rosane Moreno.

De acordo com a Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, as doenças de notificação obrigatória são: Cólera; Coqueluche; Dengue; Difteria; Doença de Chagas (casos agudos); Doença Meningocócica e Outras Meningites; Febre Amarela; Febre Tifóide; Hanseníase; Hantavirose; Hepatite B; Hepatite C; Leishmaniose Visceral; Leptospirose; Malária (em área não endêmica); Meningite por Haemophilus influenzae; Poliomielite; Paralisia Flácida Aguda; Peste; Raiva Humana; Rubéola; Síndrome da Rubéola Congênita; Sarampo; Sífilis Congênita; Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids); Tétano; Tuberculose.

Além do secretário estadual de saúde Cipriano Maia, estiveram presentes no lançamento do Notifica RN a coordenadora de vigilância em saúde da Sesap, Kelly Lima, o secretário de saúde de São Gonçalo do Amarante e vice-presidente do Cosems, Jalmir Simões, a promotora de saúde do Ministério Público do RN, Rosane Moreno, a presidente do Conselho Estadual de Saúde, Aldenizia Albuquerque, além de toda a equipe de vigilância da Sesap.