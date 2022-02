Programa Rota Inter Tv fará gravações de pontos turísticos de Grossos

A cidade de Grossos será o cenário nesta quinta-feira (17) da gravação do programa Rota Inter TV “Especial Destino Costa Branca” que vai registrar e mostrar todos pontos turísticos do município.

As gravações serão iniciadas nas salinas artesanais, passando pelas dunas e pelo 2˚Maior Cajueiro do mundo na comunidade de Areias Alvas. Além da praia de Alagamar e a comunidade de Barra, onde a equipe vai mostra o melhor da gastronomia grossense.

Os passeios de balsa e a visita aos manguezais e salinas, também estarão no roteiro do programa, que continua as gravações na sexta-feira (18), para contar a história do Moinho Holandês, apreciar o pôr do sol da cidade e fazer a travessia nas balsas pelo rio Ivipanim.

Para a prefeita Cinthia Sonale, a presença da equipe do “Rota Inter TV” abre uma janela para divulgar ainda mais o potencial turístico da cidade.

“Todas as nossas belezas naturais e pontos turísticos serão mostrados no programa da Inter Tv, isso é muito importante para que cada vez mais turistas conheçam visitem a nossa cidade, gerando emprego e renda para todos que trabalham diretamente com o turismo em Grossos”, disse a prefeita.

O programa “Rota Inter TV”, percorre todo o estado do Rio Grande do Norte mostrando o potencial turístico de várias regiões e dessa vez, Grossos fará parte desse roteiro turístico da Costa Branca Potiguar. A participação de Grossos no programa vai ao ar a partir deste sábado dia 19/02