Na terça-feira (15), a governadora Fátima Bezerra (PT) anunciou a garantia de mais um ano de recursos para a cultura do RN, por meio do Projeto de Lei, fruto de requerimento da deputada estadual Isolda Dantas (PT) – solicitado em 2020, início da pandemia do Coronavírus –, que remaneja parte dos recursos da campanha do Nota Potiguar.

Diante da situação de novas variantes, aumento das contaminações e novas restrições estabelecidas, a deputada buscou à Fundação José Augusto e o governo do estado para elaborar alternativas de auxílios e incentivos emergenciais na área para aliviar impactos trazidos pelos necessários protocolos sanitários que atingem a sobrevivência desses produtores, a fim de que possam ser desenvolvidos editais e projetos culturais no Rio Grande do Norte.

A deputada enfatiza que “a nossa função é criar meios de sobrevivência frente a uma realidade árdua para o setor cultural causada pela pandemia”.

“A cultura é uma pauta muito importante para o nosso mandato. Estamos sempre reunindo com trabalhadores e trabalhadoras da cultura para somar na construção de políticas públicas e apoio ao fazer cultural no nosso RN”, defendeu Isolda.

Uma dessas alternativas é o remanejamento de recursos dos sorteios do Programa Nota Potiguar, que acaba de ser atendido pela governadora Fátima Bezerra, a fim de que fossem investidos para o setor da cultura no RN.

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS

No total, serão 21 milhões de reais para a cultura e esporte do RN, através do Programa Nota Potiguar. Os recursos serão destinados da seguinte forma:

1. Lei Câmara Cascudo: R$ 10 milhões

2. Fundo Estadual de Cultura: R$ 6 milhões

3. Programa de Apoio ao Esporte: R$ 5 milhões