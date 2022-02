Pesquisa aponta Senador Jean como um dos parlamentares mais influentes do país

Um levantamento do Instituto FSB Pesquisa colocou o Senador Jean (PT-RN) como um dos 10 parlamentares mais influentes do país nas redes sociais. A atuação do Senador do Rio Grande do Norte na CPI da Covid, bem como na articulação, relatoria e autoria de projetos de destaque no Senado Federal colocaram em evidência o nome de Jean em todo o Brasil.



Jean está concluindo os relatórios dos projetos que tem por objetivo controlar a alta de preços dos combustíveis, e ainda propor ferramentar para reduzir os valores do diesel, da gasolina e do gás de cozinha.



“Debatemos exaustivamente o projeto com os principais envolvidos e também nos esforçamos para explicar a proposta à população, principal beneficiada, em dezenas de entrevistas na imprensa. Desta maneira, chegamos à melhor solução para resolver o problema da alta de combustíveis”, complementou o Líder da Minoria.



O parlamentar do Rio Grande do Norte também foi o responsável por relatar o novo Marco das Ferrovias. O projeto foi aprovado à unanimidade e sancionado pela Presidência da República após movimentos de articulação e construção da proposta pelo Senador Jean.



“Trabalhamos para sempre entregar o melhor para o Brasil e para o Rio Grande do Norte. O Marco das Ferrovias agora possibilitará a retomada do uso das linhas férreas hoje esquecidas no nosso país, algumas no nosso estado potiguar, inclusive”, afirmou o senador.



Energia no mar



Ainda no que diz respeito à atuação de Jean no Senado Federal, ele é o autor do projeto de lei que vai regular toda a exploração de energia no mar. “Projeto essencial para o nosso país e para o Rio Grande do Norte, em específico. O PL abre a possibilidade da exploração de energia eólica offshore, no mar, ampliando a capacidade de produção do nosso estado, que já é líder na exploração desse tipo de energia em terra”, adiantou o Senador Jean.



“Nós atuamos na construção de um Brasil e de um Rio Grande do Norte melhores pra nossa gente, que é o mesmo projeto que o Partido dos Trabalhadores tem para o nosso país e o nosso estado. Estou ao lado de Lula, do PT, da governadora Fátima Bezerra nesse plano que entregará uma vida melhor ao povo brasileiro e potiguar”, finalizou Jean.