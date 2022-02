Os três tipos diferentes de roda de Roleta

A roleta é um jogo de azar popular, geralmente encontrado em cassinos. A famosa roda oferece a chance de testar sua sorte, fazer suas apostas, desfrutar da emoção e esperar que você possa aumentar sua banca com o resultado. Diz-se que a roda da roleta teve origem na França do século XVIII, depois que o famoso físico e matemático Blaise Pascal criou uma versão inicial da roda no século XVII.

Há muitas versões da roda de Roleta, disponíveis para jogar tanto em cassinos terrestres quanto em cassinos online, como o Betfair, por exemplo.

Junte-se a nós enquanto descobrimos as três principais variações da roda amada, e as diferenças entre elas.

Roleta Americana

Mais popular na - você adivinhou - América, esta versão da roda da Roleta é a que você mais provavelmente encontrará girando na Tira de Las Vegas.

O jogo consiste de um total de 38 bolsos, com números de um a 36, sentados entre o zero verde e o duplo zero bolsos. Apesar da disposição da mesa ser a mesma em todas as versões da Roleta, os números da roda estão dispostos em uma ordem ligeiramente diferente. O conceito do jogo permanece o mesmo, e a borda da casa é 5,26%, tornando esta versão ligeiramente menos favorável para alguns, do que outras formas do jogo.

Roleta Européia

A Roleta Européia não é muito diferente da Roleta Americana. A versão européia do jogo, no entanto, é geralmente mais popular. Isto porque, ao invés de ter dois bolsos zero, como a roda americana, ela tem apenas um único bolso zero. Isto reduz o número de bolsos na roda de 38 para 37, assim como a borda da casa é quase a metade do que é no jogo americano - 2,7%.

Foi em 1843 que os irmãos franceses François e Louis Blanc criaram esta variação única zero da roda. Os irmãos acabaram se estabelecendo em Mônaco e, devido à fama deste jogo, são creditados pela construção do primeiro cassino moderno - o cassino Monte Carlo.

Jogar Roleta online permitirá que você se familiarize com os sistemas de apostas e layouts ligeiramente diferentes de cada variação da Roleta, por isso vale a pena experimentar antes de sua primeira visita a um estabelecimento em terra firme.

Roleta Francesa

Apesar das rodas americanas e européias serem as versões mais conhecidas, há também a Roleta francesa, que por acaso é a versão com o potencial de ter a borda mais baixa da casa. Depois de ganhar popularidade nos anos seguintes à Revolução Francesa, o jogo é jogado na roda padrão européia da Roleta, e tem duas regras particulares que podem reduzir a borda da casa para 1,35%.

Estas incluem: