‘Somos um dos poucos estados que aplica o reajuste não apenas no piso, mas em toda a carreira’

Em entrevista ao Programa Entre Vistas, na Rede TVT, a governadora Fátima Bezerra reafirmou o compromisso de pagar o piso salarial dos professores, mas lembrou reforçou que, diferente de outros estados, no RN o reajuste é aplicado a toda a carreira do magistério e não apenas no piso, o que impacta significativamente na folha de pagamento.

Nesta quinta-feira (17) a Governadora Fátima Bezerra conversou com o jornalista e apresentador Juca Kfouri, no Programa Entre Vistas, na Rede TVT, onde falou sobre o pagamento do piso salarial dos professores.

Na ocasião, a governadora reafirmou o compromisso em honrar o pagamento que é lei e disse que respeita a decisão dos professores de lutar pelo direito conquistado.

“Eu aqui tenho mais é que respeitar o direito dos professores estarem na luta, que é um direito sagrado, pelo qual eu lutei muito, que é o direito ao cumprimento do piso salarial nacional do magistério. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa luta. Foi um dos grandes avanços dos nossos governos do PT, ainda no governo presidente Lula”, disse.

No entanto, Fátima reforçou as dificuldades financeiras enfrentadas pelo estado desde que ela assumiu a gestão e a luta para quitação de quatro folhas que se encontravam em atraso.

“Quero dizer aqui pra você que mesmo tendo pegado um estado na pindaíba, colapsado, em situação falimentar, porque não teve nenhum governador que assumiu em janeiro de 2019 com o cofre raspado, tinha R$ 3 milhões no cofre, apenas, e só de dívida com o funcionalismo público estadual do Rio Grande do Norte era R$ 1 Bilhão, meu caro Juca, através de 4 folhas em atraso, o sucateamento dessas area sociais e, além do mais, um pandemia pelo meio, foi esse o estado que essa professora pegou e mesmo assim, o esforço que nós temos feito, arrumando a casa, garantindo dignidade aos servidores, porque esse é um direito sagrado deles, de garantir o pagamento dos salários deles, pagando exatamente essas folhas atrasadas”, argumentou.

Fátima lembrou que vem cumprindo com o pagamento do piso salarial nacional do magistério desde que assumiu em 2019 e que agora não será diferente.

“Vamos cumprir, já apresentei inclusive uma proposta para a categoria, isso é um direito da categoria, a lei do piso salarial é sim uma ferramenta, uma política pública importante para promover a valorização de uma das categorias que têm um papel estratégico a desempenhar no contexto social da sociedade, então quero só lhe dizer que apresentamos uma proposta, até porque nós vamos honrar o pagamento do piso salarial”, disse.

Fátima ainda lembrou que o Rio Grande do Norte é um dos poucos estados que aplica o reajuste em toda a carreira e não a pena no piso, como fazem outros estados, o que impacta significativamente na folha de pagamento.

“Foi uma conquista aqui dos professores que nós temos que zelar e respeitar e outro princípio que eu não abro mão é a paridade, aquilo que é dado a quem tá na ativa é dado ao professor aposentado. Então nós afirmamos aqui o compromisso de quem vamos honrar com o cumprimento da lei do piso salarial, vamos pagar, agora o debate aqui tá sendo a forma, porque nós não temos condições de dar o reajuste de uma única vez”, comcluiu.