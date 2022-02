A cultura de não querer enganar ou "tirar vantagem da situação"

Eu via em filmes e ficava pensando em como isso funcionava, ou se era apenas "coisas" de filmes. A foto mostra um Posto de combustível em Galway, na Irlanda. Todos eles tem estrutura e funcionamento similares. A estrutura física não é diferente do Brasil, bombas e a Loja de conveniência.

No entanto, não existe a função do frentista. O motorista abastece o seu próprio carro e faz o pagamento na Loja de conveniência, informando o numero da bomba que utilizou.

As câmeras do sistema de segurança talvez impeçam que os espertos não esqueçam de pagar. Acredito que a cultura de não querer enganar, "tirar vantagem da situação", contribuem para o sucesso do sistema.

Além do que a Irlanda é um pais pequeno, equivalente ao estado do Rio Grande do Norte, e tudo esta interligado e conectado. Abastecer e nao pagar, existe a grande possibilidade de que a policia vai te achar e vai te levar a corte.